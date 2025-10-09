18+
09.10.2025, 17:10

Путин и Алиев начали встречу с самой болезненной темы — крушения самолета AZAL Air

Новости Мира 0 488

Президент России Владимир Путин предложил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву начать двустороннюю встречу с обсуждения трагедии, связанной с крушением пассажирского самолета авиакомпании AZAL Air. Как сообщает РИА Новости, переговоры между лидерами двух стран проходят в Душанбе, передает Lada.kz. 

Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости
Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости

Тема авиакатастрофы стала главным пунктом повестки

По словам российского президента, причины катастрофы требуют всестороннего и объективного расследования. Путин отметил, что трагедия могла произойти в том числе из-за присутствия в небе украинского беспилотника, а рядом с самолетом, по его словам, взорвались две ракеты противовоздушной обороны. Российский лидер допустил, что лайнер мог быть поврежден обломками, возникшими после взрыва.

Такое заявление прозвучало на фоне попыток двух стран согласовать подход к расследованию инцидента и обменяться данными, полученными следственными органами и экспертами.

Реакция Азербайджана и позиция Алиева

Ранее, 27 августа, Ильхам Алиев выразил разочарование и недовольство тем, как складывается ситуация вокруг расследования катастрофы самолета AZAL, летевшего из Баку в Грозный.

По словам азербайджанского лидера, общественность в его стране ждет четких и прозрачных ответов на вопросы о причинах трагедии и степени ответственности сторон, вовлеченных в расследование.

Техническая экспертиза продолжается

Как сообщалось ранее, 7 августа 2025 года модульный блок авионики с разбившегося самолета AZAL был отправлен на экспертизу в США, в компанию Honeywell International, которая является разработчиком данного оборудования.

Американские специалисты должны провести «выкладку» — восстановление и анализ элементов гидравлической системы, чтобы установить, могли ли технические неисправности сыграть роль в катастрофе.

Хронология трагедии: как произошла катастрофа

Пассажирский самолет авиакомпании AZAL Air потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года в районе казахстанского Актау.
Лайнер выполнял рейс Баку — Грозный, однако незадолго до катастрофы экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту Актау.
На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

В результате трагедии выжили 27 пассажиров и двое членов экипажа, остальные погибли.

Совместное расследование и дальнейшие шаги

Москва и Баку ранее договорились о координации следственных действий, включая обмен техническими данными и совместную экспертизу «черных ящиков».
Ожидается, что встреча Путина и Алиева в Душанбе даст новый импульс взаимодействию сторон и позволит ускорить процесс выяснения обстоятельств катастрофы.

Оба лидера выразили надежду, что расследование будет проведено на максимально открытой и профессиональной основе, а его итоги позволят предотвратить подобные трагедии в будущем.

