Названы комбинации паролей, которые точно не взломают

По данным специалистов, более 80% утечек личных данных происходят из-за слабых или украденных паролей. Чаще всего пользователи сами упрощают задачу злоумышленникам, используя элементарные комбинации вроде «123456», «qwerty» или собственную дату рождения. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала IT-эксперт и основатель компании iAM Анастасия Ширинкина, сообщает Lada.kz.
Эксперт советует отказаться от коротких слов и заменить их на «фразы-коды», состоящие из нескольких слов и символов. Такой пароль взломать значительно сложнее.
«Например, «Marketing2024» угадывается за минуты, тогда как «Маркетинг+взлет_24!» — почти невозможно», — объяснила Ширинкина.
Большинство алгоритмов, применяемых хакерами, перебирают стандартные буквы и цифры. Чтобы сбить их логику, специалист рекомендует включать неочевидные символы, такие как
%,
^ или
_.
«Например, пароль «F0cus^On!Result» становится значительно сложнее для подбора», — подчеркнула эксперт.
Одним из наиболее действенных способов защиты является использование кириллицы и латиницы одновременно.
«Комбинация разных алфавитов резко увеличивает стойкость. Например: «D3l0в0й^StArt», — отметила Ширинкина.
Чем длиннее пароль, тем труднее его подобрать. Каждая дополнительная буква или знак в геометрической прогрессии усложняет задачу хакеров.
Пример надежного варианта — «iAM_secUreBusiness#2025».
Чтобы не забыть сложный код, можно использовать ассоциативные образы. Главное — оформить их нестандартно.
Вместо очевидного «October2025» эксперт советует придумать вариант вроде «Oct@ber_25_Meet!».
Ширинкина напомнила, что один и тот же пароль нельзя использовать на разных сервисах. Также недопустимо:
применять даты рождения, имена детей или номера телефонов;
хранить пароли в заметках телефона без шифрования;
использовать шаблонные комбинации «admin», «111111» или «qwerty».
Для надежного хранения IT-эксперт рекомендует использовать специализированные менеджеры паролей — 1Password, Bitwarden, KeePass, а также физические токены (например, YubiKey).
Еще один безопасный вариант — облачные хранилища с двухфакторной аутентификацией.
