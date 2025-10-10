18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.06
623.75
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.10.2025, 06:13

Названы комбинации паролей, которые точно не взломают

Новости Мира 0 368

По данным специалистов, более 80% утечек личных данных происходят из-за слабых или украденных паролей. Чаще всего пользователи сами упрощают задачу злоумышленникам, используя элементарные комбинации вроде «123456», «qwerty» или собственную дату рождения. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала IT-эксперт и основатель компании iAM Анастасия Ширинкина, сообщает Lada.kz. 

Фото: za.pinterest.com
Фото: za.pinterest.com

Фраза вместо слова: основа надежности

Эксперт советует отказаться от коротких слов и заменить их на «фразы-коды», состоящие из нескольких слов и символов. Такой пароль взломать значительно сложнее.

«Например, «Marketing2024» угадывается за минуты, тогда как «Маркетинг+взлет_24!» — почти невозможно», — объяснила Ширинкина.

Добавляйте нестандартные символы

Большинство алгоритмов, применяемых хакерами, перебирают стандартные буквы и цифры. Чтобы сбить их логику, специалист рекомендует включать неочевидные символы, такие как %, ^ или _.

«Например, пароль «F0cus^On!Result» становится значительно сложнее для подбора», — подчеркнула эксперт.

Смешение языков повышает стойкость

Одним из наиболее действенных способов защиты является использование кириллицы и латиницы одновременно.

«Комбинация разных алфавитов резко увеличивает стойкость. Например: «D3l0в0й^StArt», — отметила Ширинкина.

Оптимальная длина — от 12 символов

Чем длиннее пароль, тем труднее его подобрать. Каждая дополнительная буква или знак в геометрической прогрессии усложняет задачу хакеров.

Пример надежного варианта — «iAM_secUreBusiness#2025».

Ассоциации помогают запомнить

Чтобы не забыть сложный код, можно использовать ассоциативные образы. Главное — оформить их нестандартно.

Вместо очевидного «October2025» эксперт советует придумать вариант вроде «Oct@ber_25_Meet!».

Типичные ошибки при создании пароля

Ширинкина напомнила, что один и тот же пароль нельзя использовать на разных сервисах. Также недопустимо:

  • применять даты рождения, имена детей или номера телефонов;

  • хранить пароли в заметках телефона без шифрования;

  • использовать шаблонные комбинации «admin», «111111» или «qwerty».

Где безопасно хранить пароли

Для надежного хранения IT-эксперт рекомендует использовать специализированные менеджеры паролей1Password, Bitwarden, KeePass, а также физические токены (например, YubiKey).

Еще один безопасный вариант — облачные хранилища с двухфакторной аутентификацией.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?