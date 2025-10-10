Названы комбинации паролей, которые точно не взломают

Қазақ тіліне аудару

По данным специалистов, более 80% утечек личных данных происходят из-за слабых или украденных паролей. Чаще всего пользователи сами упрощают задачу злоумышленникам, используя элементарные комбинации вроде «123456», «qwerty» или собственную дату рождения. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала IT-эксперт и основатель компании iAM Анастасия Ширинкина, сообщает Lada.kz.

Фраза вместо слова: основа надежности

Эксперт советует отказаться от коротких слов и заменить их на «фразы-коды», состоящие из нескольких слов и символов. Такой пароль взломать значительно сложнее.

«Например, «Marketing2024» угадывается за минуты, тогда как «Маркетинг+взлет_24!» — почти невозможно», — объяснила Ширинкина.

Добавляйте нестандартные символы

Большинство алгоритмов, применяемых хакерами, перебирают стандартные буквы и цифры. Чтобы сбить их логику, специалист рекомендует включать неочевидные символы, такие как % , ^ или _ .

«Например, пароль «F0cus^On!Result» становится значительно сложнее для подбора», — подчеркнула эксперт.

Смешение языков повышает стойкость

Одним из наиболее действенных способов защиты является использование кириллицы и латиницы одновременно.

«Комбинация разных алфавитов резко увеличивает стойкость. Например: «D3l0в0й^StArt», — отметила Ширинкина.

Оптимальная длина — от 12 символов

Чем длиннее пароль, тем труднее его подобрать. Каждая дополнительная буква или знак в геометрической прогрессии усложняет задачу хакеров.

Пример надежного варианта — «iAM_secUreBusiness#2025».

Ассоциации помогают запомнить

Чтобы не забыть сложный код, можно использовать ассоциативные образы. Главное — оформить их нестандартно.

Вместо очевидного «October2025» эксперт советует придумать вариант вроде «Oct@ber_25_Meet!».

Типичные ошибки при создании пароля

Ширинкина напомнила, что один и тот же пароль нельзя использовать на разных сервисах. Также недопустимо:

применять даты рождения, имена детей или номера телефонов;

хранить пароли в заметках телефона без шифрования;

использовать шаблонные комбинации «admin», «111111» или «qwerty».

Где безопасно хранить пароли

Для надежного хранения IT-эксперт рекомендует использовать специализированные менеджеры паролей — 1Password, Bitwarden, KeePass, а также физические токены (например, YubiKey).

Еще один безопасный вариант — облачные хранилища с двухфакторной аутентификацией.