18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.06
623.75
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.10.2025, 06:53

Развеян миф о том, что еду нельзя запивать водой

Новости Мира 0 684

Многие уверены, что запивать еду водой, чаем или кофе вредно для пищеварения: якобы это разбавляет желудочный сок, мешает перевариванию и растягивает желудок. Однако врач-эндокринолог и диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева опровергла эти убеждения, назвав их мифами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Разбавляется кислота» — главный миф

По словам специалиста, одно из самых распространённых заблуждений — утверждение, что запивать еду нельзя, потому что вода или напитки якобы «разводят» соляную кислоту в желудке, из-за чего пища хуже переваривается.

На самом деле, поясняет Михалева, организм сам регулирует выработку кислоты.

«В желудке есть хеморецепторы, которые измеряют концентрацию кислоты и дают сигнал клеткам вырабатывать ровно столько, сколько нужно для переваривания пищи», — отмечает врач.

Таким образом, даже если человек пьёт во время еды, кислотность просто компенсируется: желудок выделяет больше кислоты, и процесс пищеварения не нарушается. Более того, увлажнённая пища, по словам специалиста, лучше перемешивается с желудочным соком и переваривается эффективнее.

Запивание не растягивает желудок

Ещё одно заблуждение связано с мнением, что жидкость может растянуть желудок.

«Это невозможно: вода всасывается и покидает желудок в считанные минуты», — подчёркивает Михалева.

Растяжение желудка может произойти только при систематическом переедании, а не из-за употребления воды или напитков.

Когда врачи даже рекомендуют пить во время еды

В некоторых случаях, наоборот, врачи советуют запивать еду. Это касается:

  • людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта — чтобы облегчить переваривание и сделать пищу более мягкой;

  • людей с избыточным весом — вода помогает быстрее достичь чувства сытости, особенно если в еде есть клетчатка.

«Пищевые волокна впитывают жидкость, увеличиваются в объёме в два-три раза, и человек чувствует насыщение раньше», — объясняет Михалева.

Кофе и чай во время еды: действительно ли вредно?

Сторонники отказа от напитков за столом часто утверждают, что кофе и чай мешают усвоению витаминов и минералов. Врач отмечает, что это не совсем так.

«Танины, содержащиеся в кофе и чае, не влияют на всасывание витаминов, а на минералы — лишь в очень незначительной степени», — говорит эксперт.

Этот эффект может иметь значение при приёме минеральных добавок (например, железа, цинка, кальция или магния), но не при употреблении обычной пищи.

Как правильно сочетать напитки и добавки

Если человек принимает БАДы или лекарственные препараты, содержащие минералы, Михалева советует соблюдать временной интервал между приёмом добавки и напитка.

«Между чашкой кофе или чая и приёмом добавки лучше сделать перерыв в 2–4 часа», — уточняет врач.

Вывод

Оксана Михалева подчёркивает: пить во время еды не только не вредно, но в некоторых случаях даже полезно. Главное — соблюдать умеренность и учитывать индивидуальные особенности организма.

«Запивание пищи не мешает пищеварению и не растягивает желудок. Это всего лишь миф, не имеющий под собой научных оснований», — резюмировала врач.

4
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?