Развеян миф о том, что еду нельзя запивать водой

Многие уверены, что запивать еду водой, чаем или кофе вредно для пищеварения: якобы это разбавляет желудочный сок, мешает перевариванию и растягивает желудок. Однако врач-эндокринолог и диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева опровергла эти убеждения, назвав их мифами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Разбавляется кислота» — главный миф

По словам специалиста, одно из самых распространённых заблуждений — утверждение, что запивать еду нельзя, потому что вода или напитки якобы «разводят» соляную кислоту в желудке, из-за чего пища хуже переваривается.

На самом деле, поясняет Михалева, организм сам регулирует выработку кислоты.

«В желудке есть хеморецепторы, которые измеряют концентрацию кислоты и дают сигнал клеткам вырабатывать ровно столько, сколько нужно для переваривания пищи», — отмечает врач.

Таким образом, даже если человек пьёт во время еды, кислотность просто компенсируется: желудок выделяет больше кислоты, и процесс пищеварения не нарушается. Более того, увлажнённая пища, по словам специалиста, лучше перемешивается с желудочным соком и переваривается эффективнее.

Запивание не растягивает желудок

Ещё одно заблуждение связано с мнением, что жидкость может растянуть желудок.

«Это невозможно: вода всасывается и покидает желудок в считанные минуты», — подчёркивает Михалева.

Растяжение желудка может произойти только при систематическом переедании, а не из-за употребления воды или напитков.

Когда врачи даже рекомендуют пить во время еды

В некоторых случаях, наоборот, врачи советуют запивать еду. Это касается:

людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта — чтобы облегчить переваривание и сделать пищу более мягкой;

людей с избыточным весом — вода помогает быстрее достичь чувства сытости, особенно если в еде есть клетчатка.

«Пищевые волокна впитывают жидкость, увеличиваются в объёме в два-три раза, и человек чувствует насыщение раньше», — объясняет Михалева.

Кофе и чай во время еды: действительно ли вредно?

Сторонники отказа от напитков за столом часто утверждают, что кофе и чай мешают усвоению витаминов и минералов. Врач отмечает, что это не совсем так.

«Танины, содержащиеся в кофе и чае, не влияют на всасывание витаминов, а на минералы — лишь в очень незначительной степени», — говорит эксперт.

Этот эффект может иметь значение при приёме минеральных добавок (например, железа, цинка, кальция или магния), но не при употреблении обычной пищи.

Как правильно сочетать напитки и добавки

Если человек принимает БАДы или лекарственные препараты, содержащие минералы, Михалева советует соблюдать временной интервал между приёмом добавки и напитка.

«Между чашкой кофе или чая и приёмом добавки лучше сделать перерыв в 2–4 часа», — уточняет врач.

Вывод

Оксана Михалева подчёркивает: пить во время еды не только не вредно, но в некоторых случаях даже полезно. Главное — соблюдать умеренность и учитывать индивидуальные особенности организма.