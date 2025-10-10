Развеян миф о том, что еду нельзя запивать водой

Многие уверены, что запивать еду водой, чаем или кофе вредно для пищеварения: якобы это разбавляет желудочный сок, мешает перевариванию и растягивает желудок. Однако врач-эндокринолог и диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева опровергла эти убеждения, назвав их мифами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По словам специалиста, одно из самых распространённых заблуждений — утверждение, что запивать еду нельзя, потому что вода или напитки якобы «разводят» соляную кислоту в желудке, из-за чего пища хуже переваривается.
На самом деле, поясняет Михалева, организм сам регулирует выработку кислоты.
«В желудке есть хеморецепторы, которые измеряют концентрацию кислоты и дают сигнал клеткам вырабатывать ровно столько, сколько нужно для переваривания пищи», — отмечает врач.
Таким образом, даже если человек пьёт во время еды, кислотность просто компенсируется: желудок выделяет больше кислоты, и процесс пищеварения не нарушается. Более того, увлажнённая пища, по словам специалиста, лучше перемешивается с желудочным соком и переваривается эффективнее.
Ещё одно заблуждение связано с мнением, что жидкость может растянуть желудок.
«Это невозможно: вода всасывается и покидает желудок в считанные минуты», — подчёркивает Михалева.
Растяжение желудка может произойти только при систематическом переедании, а не из-за употребления воды или напитков.
В некоторых случаях, наоборот, врачи советуют запивать еду. Это касается:
людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта — чтобы облегчить переваривание и сделать пищу более мягкой;
людей с избыточным весом — вода помогает быстрее достичь чувства сытости, особенно если в еде есть клетчатка.
«Пищевые волокна впитывают жидкость, увеличиваются в объёме в два-три раза, и человек чувствует насыщение раньше», — объясняет Михалева.
Сторонники отказа от напитков за столом часто утверждают, что кофе и чай мешают усвоению витаминов и минералов. Врач отмечает, что это не совсем так.
«Танины, содержащиеся в кофе и чае, не влияют на всасывание витаминов, а на минералы — лишь в очень незначительной степени», — говорит эксперт.
Этот эффект может иметь значение при приёме минеральных добавок (например, железа, цинка, кальция или магния), но не при употреблении обычной пищи.
Если человек принимает БАДы или лекарственные препараты, содержащие минералы, Михалева советует соблюдать временной интервал между приёмом добавки и напитка.
«Между чашкой кофе или чая и приёмом добавки лучше сделать перерыв в 2–4 часа», — уточняет врач.
Оксана Михалева подчёркивает: пить во время еды не только не вредно, но в некоторых случаях даже полезно. Главное — соблюдать умеренность и учитывать индивидуальные особенности организма.
«Запивание пищи не мешает пищеварению и не растягивает желудок. Это всего лишь миф, не имеющий под собой научных оснований», — резюмировала врач.
