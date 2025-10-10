Ученые рассказали, когда Солнце уничтожит планету

Қазақ тіліне аудару

Новая информация о судьбе нашей планеты была озвучена российским ученым. Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев в интервью РИА Новости рассказал о долгосрочных перспективах Солнечной системы и о том, как эволюция Солнца отразится на Земле, сообщает Lada.kz.

Фото: Шедеврум

Судьба Земли и ближайших планет

По словам Сергея Богачева, через примерно 5 миллиардов лет Солнце станет красным гигантом, что приведет к уничтожению ближайших к нему планет — Меркурия, Венеры и Земли.

«Солнце — это звезда, и все, что имеет начало, имеет и конец», — подчеркнул ученый, пояснив, что эта трансформация — естественная часть звездной эволюции.

Этапы эволюции Солнца

Согласно теории эволюции звезд, процесс изменения нашего светила пройдет несколько стадий:

Красный гигант : Солнце расширится и поглотит внутренние планеты.

Белый карлик: После сожжения ближайших планет Солнце превратится в белого карлика — компактный и долгоживущий остаток звезды, который, по сути, станет «вечным» объектом в космосе.

Богачев отметил, что этот процесс займет миллиарды лет и не представляет угрозы для человечества в обозримом будущем.

Комфортные условия на Земле в ближайшие миллиарды лет

Ученый подчеркнул, что до превращения Солнца в красного гиганта наша планета будет продолжать получать стабильное солнечное излучение. Это обеспечит сохранение благоприятных условий для жизни человека и биосферы в целом.

«Солнечная система будет развиваться постепенно, и Земля еще долго останется пригодной для существования», — добавил он.

Заключение

Прогноз Сергея Богачева демонстрирует, что хотя будущее Земли связано с глобальными космическими процессами, они происходят на временных масштабах, недоступных человеческому восприятию. На протяжении миллиардов лет Солнце будет светить стабильно, а только затем начнется этап, который приведет к кардинальным изменениям в Солнечной системе.