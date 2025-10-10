18+
10.10.2025, 10:20

Создан первый точный анализ крови для выявления синдрома хронической усталости

Новости Мира 0 370

Ученые разработали инновационный тест, который способен выявлять синдром хронической усталости (СХУ) по образцу крови. Этот прорыв может стать надеждой для пациентов, страдающих от этого заболевания, но эксперты призывают к осторожности, подчеркивая необходимость дальнейших исследований, сообщает Lada.kz со ссылкой на mk.ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Прорыв в диагностике МЭ/СХУ

Исследователи из Норвичской медицинской школы Университета Восточной Англии (UEA) совместно с компанией Oxford Biodynamics (OBD) представили первый в мире анализ крови для диагностики миалгического энцефаломиелита (МЭ), известного как синдром хронической усталости.

На сегодняшний день диагностика СХУ основывается на симптомах, что приводит к долгим периодам неопределенности: многие пациенты остаются недиагностированными годами.

Как работает новый тест

Команда ученых изучила образцы крови 47 пациентов с тяжелой формой МЭ/СХУ и 61 здорового человека. В ходе исследования они выявили уникальные закономерности в сворачивании ДНК у больных, которые отсутствуют у здоровых людей.

На основе этих данных был разработан тест, чувствительность которого достигает 92% (вероятность правильного выявления болезни у больного) и специфичность 98% (вероятность исключения болезни у здорового человека).

Слова ведущих исследователей

Профессор Дмитрий Пшежецкий, руководитель исследования, отмечает:

«СХУ — серьезное и инвалидизирующее заболевание. Наш анализ крови позволяет надежно идентифицировать пациентов, что открывает путь к более ранней поддержке и эффективному лечению».

Александр Акуличев из OBD добавляет:

«Мы использовали эпигенетические маркеры EpiSwitch, которые изменяются в течение жизни человека, в отличие от фиксированного генетического кода. Это стало ключом к высокой точности теста».

Мнения экспертов и необходимость дополнительных исследований

Несмотря на обнадеживающие результаты, эксперты призывают к осторожности. Диагностический тест необходимо проверить на более широком круге пациентов и оценить его точность на ранних стадиях болезни, а также у людей с легкой и средней формой МЭ/СХУ.

Профессор Крис Понтинг из Эдинбургского университета подчеркнул:

«Тест должен быть подтвержден независимыми исследованиями. Важно убедиться, что выявленные аномалии не встречаются при других хронических воспалительных и аутоиммунных заболеваниях с похожими симптомами. Даже после подтверждения тест будет дорогостоящим — около 1000 фунтов стерлингов».

Потенциал нового подхода

Если результаты будут подтверждены, анализ крови откроет новые возможности для диагностики и лечения синдрома хронической усталости, предоставив пациентам долгожданное подтверждение их болезни и ускоряя доступ к необходимой медицинской поддержке.

