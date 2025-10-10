Создан первый точный анализ крови для выявления синдрома хронической усталости

Қазақ тіліне аудару

Ученые разработали инновационный тест, который способен выявлять синдром хронической усталости (СХУ) по образцу крови. Этот прорыв может стать надеждой для пациентов, страдающих от этого заболевания, но эксперты призывают к осторожности, подчеркивая необходимость дальнейших исследований, сообщает Lada.kz со ссылкой на mk.ru.

Фото: freepik

Прорыв в диагностике МЭ/СХУ

Исследователи из Норвичской медицинской школы Университета Восточной Англии (UEA) совместно с компанией Oxford Biodynamics (OBD) представили первый в мире анализ крови для диагностики миалгического энцефаломиелита (МЭ), известного как синдром хронической усталости.

На сегодняшний день диагностика СХУ основывается на симптомах, что приводит к долгим периодам неопределенности: многие пациенты остаются недиагностированными годами.

Как работает новый тест

Команда ученых изучила образцы крови 47 пациентов с тяжелой формой МЭ/СХУ и 61 здорового человека. В ходе исследования они выявили уникальные закономерности в сворачивании ДНК у больных, которые отсутствуют у здоровых людей.

На основе этих данных был разработан тест, чувствительность которого достигает 92% (вероятность правильного выявления болезни у больного) и специфичность 98% (вероятность исключения болезни у здорового человека).

Слова ведущих исследователей

Профессор Дмитрий Пшежецкий, руководитель исследования, отмечает:

«СХУ — серьезное и инвалидизирующее заболевание. Наш анализ крови позволяет надежно идентифицировать пациентов, что открывает путь к более ранней поддержке и эффективному лечению».

Александр Акуличев из OBD добавляет:

«Мы использовали эпигенетические маркеры EpiSwitch, которые изменяются в течение жизни человека, в отличие от фиксированного генетического кода. Это стало ключом к высокой точности теста».

Мнения экспертов и необходимость дополнительных исследований

Несмотря на обнадеживающие результаты, эксперты призывают к осторожности. Диагностический тест необходимо проверить на более широком круге пациентов и оценить его точность на ранних стадиях болезни, а также у людей с легкой и средней формой МЭ/СХУ.

Профессор Крис Понтинг из Эдинбургского университета подчеркнул:

«Тест должен быть подтвержден независимыми исследованиями. Важно убедиться, что выявленные аномалии не встречаются при других хронических воспалительных и аутоиммунных заболеваниях с похожими симптомами. Даже после подтверждения тест будет дорогостоящим — около 1000 фунтов стерлингов».

Потенциал нового подхода

Если результаты будут подтверждены, анализ крови откроет новые возможности для диагностики и лечения синдрома хронической усталости, предоставив пациентам долгожданное подтверждение их болезни и ускоряя доступ к необходимой медицинской поддержке.