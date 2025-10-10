18+
10.10.2025, 12:54

В 105 лет работать — норма: Летиция Галли отметила день рождения на фабрике и на пенсию не собирается

Новости Мира 0 455

Жительница Италии Летиция Галли, которой исполнилось 105 лет, отметила свой юбилей прямо на работе. Руководитель обувной фабрики была поздравлена коллективом в своем кабинете, где для нее принесли праздничный торт с цифрами «105». Торжество сняли на видео и выложили в Сеть, вызвав бурные обсуждения, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Скриншот видео из соцсетей
Скриншот видео из соцсетей

Пользователи сети восхищаются женщиной:

«Дожить до 105 лет и сохранить такое хорошее здоровье — это чудо. Пусть она будет счастлива», — пишут комментаторы.

История фабрики и семейного бизнеса

Обувная фабрика, которой управляет Летиция, была основана ее отцом в 1926 году. После его смерти в 1939 году Летиция взяла руководство компанией на себя.

Несмотря на трудности военного времени, ей удалось сохранить предприятие. Со временем фабрика укрепила свои позиции на рынке и продолжает работать по сей день.

В 2005 году управление компанией перешло к третьему поколению семьи Галли, однако Летиция по-прежнему активно участвует в делах фирмы, сохраняя влияние и заботу о развитии бизнеса.

Активная жизнь в почтенном возрасте

Летиция признается, что не считает свой возраст поводом для выхода на пенсию. Для нее важно оставаться нужной обществу и продолжать трудиться на благо семейного бизнеса.

Она вдохновляет своим примером: даже в 105 лет можно сохранять активность, здоровье и стремление приносить пользу окружающим.

2
0
0
