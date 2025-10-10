Стало известно, как будут развлекать зрителей в новогоднюю ночь

Қазақ тіліне аудару

Телекритик Александр Горбунов рассказал о планах телеканалов на празднование Нового года в 2025 году. По его словам, эфиры пройдут в привычном для зрителей формате без неожиданных сюрпризов. Сообщение об этом публикует издание «Абзац» , передает Lada.kz.

Фото: ru.pinterest.com

Консервативный подход к праздничному контенту

Горбунов отметил, что основная аудитория новогодних программ – это взрослые телезрители, что объясняет традиционный подход каналов. «ТНТ покажет очередной новогодний фильм, СТС ответят концертом «Уральских пельменей», на «России» и Первом канале будут стандартные концертные программы с привычными артистами, на «Культуре» — «Романтика романса», а на НТВ — праздничная «Маска»», – перечислил эксперт.

Возможные источники разнообразия

По мнению критика, единственным шансом добавить свежести в эфир могут стать частные музыкальные каналы, однако ожидается, что общий уровень просмотров праздничных шоу останется на привычном уровне.

Инициатива детского «Голубого огонька»

Ранее, 16 сентября, стало известно о предложении депутата Госдумы Виталия Милонова создать специальный детский «Голубой огонёк». Инициатива была направлена в Министерство культуры РФ с целью расширить новогодние программы и сделать их более интересными для юной аудитории.

Итог

Таким образом, новогодние телеэфиры 2025 года сохранят привычную зрителям структуру: фильмы, концерты и шоу с узнаваемыми артистами, а эксперименты и новые форматы останутся скорее исключением, чем правилом.