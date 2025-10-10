18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.06
623.75
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.10.2025, 13:39

Стало известно, как будут развлекать зрителей в новогоднюю ночь

Новости Мира 0 400

Телекритик Александр Горбунов рассказал о планах телеканалов на празднование Нового года в 2025 году. По его словам, эфиры пройдут в привычном для зрителей формате без неожиданных сюрпризов. Сообщение об этом публикует издание «Абзац», передает Lada.kz. 

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Консервативный подход к праздничному контенту

Горбунов отметил, что основная аудитория новогодних программ – это взрослые телезрители, что объясняет традиционный подход каналов. «ТНТ покажет очередной новогодний фильм, СТС ответят концертом «Уральских пельменей», на «России» и Первом канале будут стандартные концертные программы с привычными артистами, на «Культуре» — «Романтика романса», а на НТВ — праздничная «Маска»», – перечислил эксперт.

Возможные источники разнообразия

По мнению критика, единственным шансом добавить свежести в эфир могут стать частные музыкальные каналы, однако ожидается, что общий уровень просмотров праздничных шоу останется на привычном уровне.

Инициатива детского «Голубого огонька»

Ранее, 16 сентября, стало известно о предложении депутата Госдумы Виталия Милонова создать специальный детский «Голубой огонёк». Инициатива была направлена в Министерство культуры РФ с целью расширить новогодние программы и сделать их более интересными для юной аудитории.

Итог

Таким образом, новогодние телеэфиры 2025 года сохранят привычную зрителям структуру: фильмы, концерты и шоу с узнаваемыми артистами, а эксперименты и новые форматы останутся скорее исключением, чем правилом.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?