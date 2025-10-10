«Бензин как яд»: эксперты предупредили о скрытой угрозе на российских АЗС

В России стремительно меняется состав бензина — и, по мнению экспертов, эти изменения могут обернуться настоящей катастрофой для современных автомобилей, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) из-за дефицита топлива на рынке начали активно использовать ароматические соединения, в частности толуол, чтобы повысить октановое число бензина.
Однако специалисты предупреждают: такая «химия» может оказаться губительной для двигателей большинства автомобилей.
Автоэксперт Артем Бобцов в беседе с «Царьградом» подтвердил, что крупнейшие участники рынка действительно переходят на новые технологии производства топлива. Комплексы по выпуску ароматических добавок работают на максимальной мощности.
«Хорошего в этом ничего нет. Современные двигатели, особенно турбированные, крайне чувствительны к качеству топлива и требуют стабильного октанового числа», — подчеркнул Бобцов.
По словам эксперта, особенно уязвимыми окажутся автомобили китайского производства — их моторы рассчитаны на использование исключительно чистого 95-го бензина.
Теоретически присадки позволяют «поднять» октановое число даже у 80-го топлива, но в реальности это ведет к разрушительным последствиям:
усиливается детонация;
образуются отложения в цилиндрах;
ускоряется износ поршней и клапанов;
сокращается ресурс двигателя.
«Присадки — это агрессивная химия. Она не просто временно улучшает показатели, а буквально выжигает двигатель изнутри», — пояснил эксперт.
Использование подобных добавок может значительно ускорить износ двигателей по всей стране.
Если практика распространится, эксперты не исключают, что автомобилисты столкнутся с волной поломок и массовыми обращениями на станции техобслуживания.
«Это будет своеобразный апокалипсис для водителей — моторы начнут “сыпаться” один за другим», — заявил Бобцов.
Второй эксперт, Антон Ануфриев, добавил, что повода для паники нет лишь у владельцев старых машин с простыми и неприхотливыми двигателями.
Такие моторы способны переварить практически любое топливо, даже с примесями.
Однако для большинства современных автомобилей, особенно оснащенных турбинами и сложной системой впрыска, ситуация складывается критическая.
«Основная масса техники окажется под угрозой вымирания — это неизбежно, если тенденция сохранится», — предупредил Ануфриев.
Попытка решить топливный кризис за счет химических добавок может привести к еще большим потерям.
Эксперты сходятся во мнении, что временная экономия на производстве обернется массовыми поломками, ростом расходов на ремонт и падением доверия к качеству российского бензина.
Комментарии0 комментарий(ев)