18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.06
623.75
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.10.2025, 14:30

«Бензин как яд»: эксперты предупредили о скрытой угрозе на российских АЗС

Новости Мира 0 629

В России стремительно меняется состав бензина — и, по мнению экспертов, эти изменения могут обернуться настоящей катастрофой для современных автомобилей, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: cbsnews.com
Фото: cbsnews.com

Новая «рецептура» топлива: тревожные перемены на НПЗ

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) из-за дефицита топлива на рынке начали активно использовать ароматические соединения, в частности толуол, чтобы повысить октановое число бензина.
Однако специалисты предупреждают: такая «химия» может оказаться губительной для двигателей большинства автомобилей.

Автоэксперт Артем Бобцов в беседе с «Царьградом» подтвердил, что крупнейшие участники рынка действительно переходят на новые технологии производства топлива. Комплексы по выпуску ароматических добавок работают на максимальной мощности.

«Хорошего в этом ничего нет. Современные двигатели, особенно турбированные, крайне чувствительны к качеству топлива и требуют стабильного октанового числа», — подчеркнул Бобцов.

Присадки вместо качества: опасная подмена

По словам эксперта, особенно уязвимыми окажутся автомобили китайского производства — их моторы рассчитаны на использование исключительно чистого 95-го бензина.

Теоретически присадки позволяют «поднять» октановое число даже у 80-го топлива, но в реальности это ведет к разрушительным последствиям:

  • усиливается детонация;

  • образуются отложения в цилиндрах;

  • ускоряется износ поршней и клапанов;

  • сокращается ресурс двигателя.

«Присадки — это агрессивная химия. Она не просто временно улучшает показатели, а буквально выжигает двигатель изнутри», — пояснил эксперт.

«Апокалипсис для автомобилей»: чем грозит новая топливная формула

Использование подобных добавок может значительно ускорить износ двигателей по всей стране.
Если практика распространится, эксперты не исключают, что автомобилисты столкнутся с волной поломок и массовыми обращениями на станции техобслуживания.

«Это будет своеобразный апокалипсис для водителей — моторы начнут “сыпаться” один за другим», — заявил Бобцов.

У кого есть шанс выжить

Второй эксперт, Антон Ануфриев, добавил, что повода для паники нет лишь у владельцев старых машин с простыми и неприхотливыми двигателями.
Такие моторы способны переварить практически любое топливо, даже с примесями.

Однако для большинства современных автомобилей, особенно оснащенных турбинами и сложной системой впрыска, ситуация складывается критическая.

«Основная масса техники окажется под угрозой вымирания — это неизбежно, если тенденция сохранится», — предупредил Ануфриев.

Итог: экономия сегодня — проблемы завтра

Попытка решить топливный кризис за счет химических добавок может привести к еще большим потерям.
Эксперты сходятся во мнении, что временная экономия на производстве обернется массовыми поломками, ростом расходов на ремонт и падением доверия к качеству российского бензина.

5
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?