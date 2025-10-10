Қазақ тіліне аудару

Президент США Дональд Трамп вновь остался без главной международной награды за заслуги в установлении мира. Норвежский нобелевский комитет 10 октября 2025 года объявил лауреата — им стала венесуэльская оппозиционерка и политик Мария Корина Мачадо, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Getty Images / Andrew Harnik

Нобелевский комитет выбрал политический символ

В официальном заявлении комитета говорится, что Мария Корина Мачадо признана одной из самых ярких фигур демократического движения Латинской Америки. Её назвали примером гражданского мужества и преданности борьбе за свободу и демократию.

«Как лидер демократического движения в Венесуэле, Мария Корина Мачадо является одним из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке за последнее время», — подчеркнули организаторы.

На сайте Нобелевской премии уточняется, что Мачадо удостоена награды за неустанную работу по защите демократических прав венесуэльцев и за стремление к мирному переходу страны от диктатуры к демократии.

Реакция экспертов: «Опять выбрали символ, а не результат»

Решение комитета вызвало противоречивую реакцию среди международных обозревателей. По мнению экспертов, выбор Мачадо вписывается в тенденцию последних лет, когда премию присуждают за идеалы, а не за конкретные достижения в урегулировании конфликтов.

«Решение выглядит предсказуемо: Нобелевский комитет снова выбрал политический символ, а не результат. За реальное урегулирование конфликтов премии не дают — только за правильные лозунги», — прокомментировали аналитики.

Почему Трамп остался без награды

Имя Дональда Трампа также упоминалось среди возможных номинантов. Напомним, президент США неоднократно заявлял, что его внешняя политика направлена на прекращение военных конфликтов и снижение международной напряженности.

Однако, по мнению международных наблюдателей, Трамп не вписывается в привычную повестку Нобелевского комитета, который, как отмечают эксперты, традиционно делает выбор в пользу более «удобных» и идеологически близких кандидатов.

«Мачадо, конечно, удобнее для западного истеблишмента, чем Трамп, который не начинал войн и говорил о мире без санкций и вмешательства», — подчеркнули политологи.

Итог

В 2025 году Нобелевская премия мира вновь вызвала дискуссии о критериях отбора лауреатов. Победа Марии Корины Мачадо стала символом поддержки демократических процессов в Латинской Америке, однако лишний раз подчеркнула, что политика и идеология остаются неотъемлемой частью решения Нобелевского комитета.