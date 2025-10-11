Эксперт: умные колонки могут стать источником утечки личных данных

Қазақ тіліне аудару

Специалист по кибербезопасности предупредила, что устройства с голосовыми помощниками способны анализировать звуки вокруг и при нарушении правил безопасности – угрожать приватности пользователей, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: (с) Anna Quelhas/Shutterstock/FOTODOM

Умные устройства – удобство с рисками

Интеллектуальные колонки и другие устройства интернета вещей (IoT) все чаще становятся частью повседневной жизни. Однако их использование может быть связано с угрозой утечки личной информации, рассказала заведующая кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА, доктор технических наук Елена Максимова.

По ее словам, принцип работы голосовых помощников основан на постоянном анализе звукового окружения. Даже в режиме ожидания они способны фиксировать акустический фон помещения, формируя цифровой профиль пользователя. Несмотря на заверения производителей, что запись активируется только по команде, ложные срабатывания могут произойти случайно – например, при просмотре телевизора или во время разговора рядом с устройством.

Возможности для кибератак

Наибольшую опасность, по словам эксперта, представляют ситуации, когда злоумышленники перехватывают голосовые команды и получают доступ к другим подключенным к сети устройствам. Уязвимости в протоколах связи позволяют перехватывать трафик и проникать в системы «умного дома».

Чтобы снизить вероятность подобных инцидентов, Максимова советует уделить внимание безопасности домашней сети:

установить сложный пароль на Wi-Fi-роутер;

активировать современное шифрование WPA2 или WPA3;

регулярно проверять сеть на наличие несанкционированных подключений.

Как защитить свои данные

Еще одной важной мерой является своевременное обновление прошивок. Производители периодически выпускают обновления, устраняющие выявленные уязвимости. Эксперт также рекомендует при длительном отсутствии дома полностью отключать устройство от питания и не произносить рядом с ним конфиденциальные сведения – такие как номера банковских карт, пароли или паспортные данные.

Кроме того, пользователям следует настроить параметры конфиденциальности через фирменные приложения. Это включает:

ограничение сбора диагностических данных;

отключение неиспользуемых функций;

регулярный просмотр истории голосовых запросов для выявления подозрительной активности.

Большинство производителей позволяют просматривать и удалять сохраненные записи, что помогает контролировать процесс обработки данных.

Дополнительная защита сети

Максимова советует сегментировать домашнюю сеть, выделяя умные устройства в отдельную зону с ограниченным доступом к остальным ресурсам. Эту функцию можно настроить через современный роутер, используя режим гостевой сети или VLAN.

Такое разделение создает дополнительный барьер: даже если злоумышленники взломают умную колонку, они не смогут добраться до личных файлов на компьютере или смартфоне. Многие маршрутизаторы позволяют настроить эту опцию всего за несколько кликов.

Итог: осознанное использование – ключ к безопасности