Как реагировать на абсурдные вопросы на собеседовании: советы карьерного эксперта

HR-специалисты иногда задают абсурдные вопросы, проверяя реакцию соискателей. Эксперт объяснил, как правильно вести себя в подобных ситуациях и не потерять шансы на работу, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: Pexels.com

Почему работодатели задают странные вопросы

На собеседованиях HR-менеджеры нередко выходят за рамки стандартных сценариев, стремясь проверить стрессоустойчивость, креативность или просто следуя корпоративным традициям. Как пояснил управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов, не все подобные вопросы действительно помогают оценить профессионализм кандидата.

Он отметил, что часть из них имеет целью проверить способность логически мыслить или реагировать на нестандартные ситуации, однако часто соискатели воспринимают такие вопросы как демонстрацию неуважения или даже издевку.

Самые нелепые вопросы с собеседований

По словам эксперта, один из самых популярных примеров – вопрос «Сколько теннисных мячей поместится в школьный автобус?». Он встречается в IT-компаниях и консалтинге и считается тестом на аналитическое мышление. Однако, как отмечает Быханов, «если кандидат не собирается грузить мячами автобусы, практической пользы от такого вопроса немного».

Не менее распространенный вариант – «Если бы вы были животным, кем бы вы стали?». Этот вопрос предназначен для оценки креативности, но, по мнению специалиста, не имеет отношения к профессиональным качествам. Тем не менее, неправильный ответ может повлиять на решение о приеме на работу.

Еще один пример – «Какой ваш любимый фильм ужасов и почему?». Эксперт шутит, что unless собеседование проходит в киностудии, связь между «Пилой» и бухгалтерскими навыками сомнительна. Однако цель вопроса – не напугать кандидата, а понять его способность логично аргументировать свои предпочтения.

Иногда HR-менеджеры задают и откровенно бессмысленные вопросы вроде «Какой рукой вы открываете холодильник?». Как отмечает Быханов, даже специалисты по кадрам не всегда могут объяснить, какую именно компетенцию они пытаются таким образом выявить.

К подобным вопросам также относятся:

«Опишите цвет «синий» для слепого человека»;

«Если бы вы оказались на необитаемом острове, какие три вещи взяли бы с собой?».

Что на самом деле проверяют такие вопросы

По словам эксперта, подобные вопросы чаще всего направлены на три аспекта:

Креативность – способность кандидата находить решения в необычных ситуациях. Стрессоустойчивость – умение сохранять спокойствие и уверенность, даже сталкиваясь с абсурдными запросами. Культурное соответствие – насколько человек подходит под корпоративный стиль компании.

Как реагировать на абсурдные вопросы

Быханов советует сохранять спокойствие и профессионализм. Даже если вопрос кажется странным или неуместным, стоит попытаться понять его скрытый смысл.

Отвечайте уверенно, даже если вопрос кажется нелепым. А при явном нарушении этических норм вежливо укажите на это, - подчеркнул он.

Он также отметил, что собеседование – это взаимный процесс оценки, а не экзамен, где кандидат обязан понравиться работодателю любой ценой.

Собеседование – дорога с двусторонним движением

Если вопрос кажется вам слишком личным или неэтичным, вы всегда можете вежливо уточнить его цель или предложить более релевантную тему для обсуждения, - добавил Быханов.

Эксперт подытожил, что странные вопросы на собеседовании не должны восприниматься как показатель непригодности соискателя. Главное – сохранять уважительный тон и использовать ситуацию, чтобы проявить гибкость мышления и уверенность в себе.