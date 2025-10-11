На Землю надвигается магнитная буря: влияние начнётся уже 12 октября

Учёные предупреждают, что из-за активности на Солнце Землю может накрыть новая магнитная буря, передает Lada.kz.
На Солнце зафиксирована новая корональная дыра, которая, по прогнозам учёных, начнёт воздействовать на Землю уже со второй половины дня воскресенья, 12 октября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Ранее предполагалось, что быстрый поток плазмы не успеет достичь Земли раньше начала следующей недели, однако данные были скорректированы. Сейчас прогнозируется, что магнитные возмущения начнутся раньше и будут слабой или умеренной интенсивности.
Эксперты отмечают, что дыры, расположенные в районе солнечного экватора, практически всегда влияют на Землю. Это связано с тем, что плоскость орбиты нашей планеты совпадает с экваториальной плоскостью Солнца, и поток заряженных частиц неизбежно проходит вблизи Земли.
Очередная, стоящая упоминания, корональная дыра наблюдается в настоящее время на Солнце и, по-видимому, начнет влиять на Землю несколько раньше прежнего прогноза, уже со второй половины дня в воскресенье. <…> На настоящий момент стоит прогноз на слабые [магнитные] бури, - сказано в сообщении.
В сообщении лаборатории отмечается, что влияние солнечной активности начнётся во второй половине дня воскресенья и продлится около двух суток – до 14 октября.
