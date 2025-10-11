На Землю надвигается магнитная буря: влияние начнётся уже 12 октября

Қазақ тіліне аудару

Фото: кадр из видео лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН

На Солнце зафиксирована новая корональная дыра, которая, по прогнозам учёных, начнёт воздействовать на Землю уже со второй половины дня воскресенья, 12 октября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Ранее предполагалось, что быстрый поток плазмы не успеет достичь Земли раньше начала следующей недели, однако данные были скорректированы. Сейчас прогнозируется, что магнитные возмущения начнутся раньше и будут слабой или умеренной интенсивности.

Эксперты отмечают, что дыры, расположенные в районе солнечного экватора, практически всегда влияют на Землю. Это связано с тем, что плоскость орбиты нашей планеты совпадает с экваториальной плоскостью Солнца, и поток заряженных частиц неизбежно проходит вблизи Земли.

Очередная, стоящая упоминания, корональная дыра наблюдается в настоящее время на Солнце и, по-видимому, начнет влиять на Землю несколько раньше прежнего прогноза, уже со второй половины дня в воскресенье. <…> На настоящий момент стоит прогноз на слабые [магнитные] бури, - сказано в сообщении.

В сообщении лаборатории отмечается, что влияние солнечной активности начнётся во второй половине дня воскресенья и продлится около двух суток – до 14 октября.