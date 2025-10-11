Психолог объяснил, как распознать телефонных мошенников

Қазақ тіліне аудару

Эксперт рассказал, что наличие определённых слов и необычный акцент могут указывать на мошеннический звонок, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото: Pixabay

Распознать телефонных мошенников можно по особенностям речи и используемым выражениям, отметил доктор психологических наук Николай Козлов.

Специалист объяснил, что при общении с мошенниками часто слышен иностранный акцент, тюремный жаргон или уличный диалект.

Например, маркерами того, что вы говорите с мошенником, могут стать такие слова и словосочетания, как «в натуре», «че», «прешь», «кто такой взялся тут» и другие, - рассказал он.

Кроме того, психолог обратил внимание, что звонки с незнакомых номеров чаще всего исходят от мошенников.

Для безопасного решения любых финансовых вопросов Козлов рекомендует лично обращаться в банк или пользоваться официальным приложением, вместо того чтобы реагировать на подозрительные звонки.

По словам эксперта, внимательность к словам и интонации собеседника позволяет своевременно выявить попытки мошенничества и защитить свои средства.