Психолог объяснил, как распознать телефонных мошенников

Эксперт рассказал, что наличие определённых слов и необычный акцент могут указывать на мошеннический звонок, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Распознать телефонных мошенников можно по особенностям речи и используемым выражениям, отметил доктор психологических наук Николай Козлов.
Специалист объяснил, что при общении с мошенниками часто слышен иностранный акцент, тюремный жаргон или уличный диалект.
Например, маркерами того, что вы говорите с мошенником, могут стать такие слова и словосочетания, как «в натуре», «че», «прешь», «кто такой взялся тут» и другие, - рассказал он.
Кроме того, психолог обратил внимание, что звонки с незнакомых номеров чаще всего исходят от мошенников.
Для безопасного решения любых финансовых вопросов Козлов рекомендует лично обращаться в банк или пользоваться официальным приложением, вместо того чтобы реагировать на подозрительные звонки.
По словам эксперта, внимательность к словам и интонации собеседника позволяет своевременно выявить попытки мошенничества и защитить свои средства.
