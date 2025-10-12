18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.10.2025, 21:51

Украина ввела новые санкции против компаний и граждан из Казахстана, России, Китая и Турции

Новости Мира 0 414

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении очередного пакета санкций против физических и юридических лиц из ряда стран, включая Россию, Китай, Казахстан, Турцию и КНДР. Документ опубликован на официальном сайте офиса украинского лидера, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Под санкции попали представители России и Северной Кореи

Согласно тексту указа, ограничительные меры коснулись восьми физических лиц, среди которых семеро граждан России.
В перечне упомянуты:

  • директор Тульского патронного завода Сергей Лукин;

  • генеральный директор компании «Алроса» Павел Маринычев;

  • представитель северокорейской компании KOMID (Korea Mining Development Trading Corporation) Рим Йон Хек.

Эти лица, как отмечено в документе, подпадают под санкции из-за участия в деятельности, связанной с военной и оборонной промышленностью.

Ограничения против предприятий и иностранных компаний

Помимо физических лиц, под санкционные меры попали 14 юридических лиц из разных стран. В их числе:

  • семь российских производственных предприятий;

  • четыре китайские компании;

  • по одной фирме из Казахстана, Турции и Сейшельских островов.

Указывается, что санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций и аннулирование лицензий на деятельность в Украине. Решение было согласовано с Японией, которая поддержала украинские инициативы в сфере санкционной политики.

Зеленский анонсировал новые санкционные шаги

Еще в сентябре Владимир Зеленский проводил совещание, посвященное вопросам санкций, на котором заявил о подготовке новых рестрикций против России.
Президент напомнил, что Украина уже приняла пять пакетов санкционных решений, а также синхронизировала ряд ограничений с Великобританией, чтобы усилить давление на Москву.

Международная поддержка санкционной политики

В то время как Киев расширяет перечень ограничений, Литва заявила, что не намерена снимать санкции с России до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Таким образом, новые украинские меры вписываются в общий контекст международного санкционного давления, которое страны Запада продолжают координировать с Киевом.

