Украина ввела новые санкции против компаний и граждан из Казахстана, России, Китая и Турции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении очередного пакета санкций против физических и юридических лиц из ряда стран, включая Россию, Китай, Казахстан, Турцию и КНДР. Документ опубликован на официальном сайте офиса украинского лидера, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Под санкции попали представители России и Северной Кореи

Согласно тексту указа, ограничительные меры коснулись восьми физических лиц, среди которых семеро граждан России.

В перечне упомянуты:

директор Тульского патронного завода Сергей Лукин ;

генеральный директор компании «Алроса» Павел Маринычев ;

представитель северокорейской компании KOMID (Korea Mining Development Trading Corporation) Рим Йон Хек.

Эти лица, как отмечено в документе, подпадают под санкции из-за участия в деятельности, связанной с военной и оборонной промышленностью.

Ограничения против предприятий и иностранных компаний

Помимо физических лиц, под санкционные меры попали 14 юридических лиц из разных стран. В их числе:

семь российских производственных предприятий ;

четыре китайские компании ;

по одной фирме из Казахстана, Турции и Сейшельских островов.

Указывается, что санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций и аннулирование лицензий на деятельность в Украине. Решение было согласовано с Японией, которая поддержала украинские инициативы в сфере санкционной политики.

Зеленский анонсировал новые санкционные шаги

Еще в сентябре Владимир Зеленский проводил совещание, посвященное вопросам санкций, на котором заявил о подготовке новых рестрикций против России.

Президент напомнил, что Украина уже приняла пять пакетов санкционных решений, а также синхронизировала ряд ограничений с Великобританией, чтобы усилить давление на Москву.

Международная поддержка санкционной политики

В то время как Киев расширяет перечень ограничений, Литва заявила, что не намерена снимать санкции с России до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Таким образом, новые украинские меры вписываются в общий контекст международного санкционного давления, которое страны Запада продолжают координировать с Киевом.