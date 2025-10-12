18+
12.10.2025, 08:15

Дипломаты Катара погибли в ДТП накануне саммита по Газе в Египте

Новости Мира 0 531

В египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх произошла серьезная дорожная авария, в результате которой погибли представители дипломатической миссии Катара. Инцидент произошел накануне международного саммита, посвященного урегулированию конфликта в Газе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Подробности трагедии

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в египетских службах безопасности, в ДТП погибли три катарских дипломата, еще два получили ранения различной степени тяжести.

Авария произошла на подъезде к Шарм-эш-Шейху — городу, где 13 октября должен пройти международный саммит, на котором планируется обсудить и доработать проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Неясность вокруг состава делегации

По данным Reuters, на данный момент не подтверждено, входили ли погибшие дипломаты в состав официальной переговорной группы Катара, которая участвует в посреднических усилиях по урегулированию ситуации между Израилем и палестинскими силами.

Катар в последние месяцы играет одну из ключевых ролей в дипломатических переговорах, выступая посредником между сторонами конфликта при поддержке Египта и США.

Ранее: ДТП с участием дипломатического транспорта в Москве

Напомним, подобный инцидент с участием дипломатического автомобиля произошел в конце сентября в центре Москвы. На Каретном ряду столкнулись три автомобиля, среди которых была машина с дипломатическими номерами КНДР.

По данным очевидцев, ДТП случилось возле светофора, где один из автомобилей притормозил, за ним остановилось такси, а следом дипломатическая машина врезалась в него на скорости. В результате пассажир такси получил травмы лица.

Водитель автомобиля, заявивший, что он работает в посольстве Северной Кореи, объяснил произошедшее тем, что не успел затормозить из-за резкой остановки впереди идущего транспорта.

Международное сообщество выражает соболезнования

Официальных комментариев от катарских и египетских властей пока не поступало, однако ожидается, что инцидент может повлиять на подготовку саммита в Шарм-эш-Шейхе, куда уже прибыли делегации из десятков стран и международных организаций.

Гибель дипломатов Катара стала трагическим событием на фоне активных дипломатических усилий по прекращению боевых действий в Газе и поиску путей для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

