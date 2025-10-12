18+
12.10.2025, 08:36

Как распознать, что ноутбук или смартфон тайно следят за вами

Новости Мира 0 1 144

Иногда устройство само выдаёт признаки того, что за хозяином ведётся скрытое наблюдение. Российский эксперт Александр Тимофеев выделил ключевые “симптомы”, на которые стоит обратить внимание. Ниже — полный перечень признаков и советы, как минимизировать риски, рассказывает Lada.kz  со ссылкой на агентство "Прайм".

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Некоторые изменения в работе смартфона или ноутбука могут свидетельствовать о том, что устройство втайне следит за владельцем. Об этом агентству «Прайм» рассказал российский эксперт Александр Тимофеев.

По его словам, зачастую пользователи дают приложениям все требуемые разрешения, в том числе те, которые для работы программ вроде соцсетей, мессенджеров или видеоредакторов вовсе не обязательны. К подобному доступу иногда подключаются и банковские или игровые приложения, хотя они вполне функционируют и без активации камеры или микрофона.

«Наиболее вероятный признак слежки или наличия вируса — замедление работы любых функций и устройства в целом. Частые зависания без причины тоже могут быть сигналом. Если лампочка камеры загорается сама по себе, явно, что она работает помимо вашей воли», — рассказал специалист.

Вредоносное программное обеспечение порождает конфликты в системных настройках, что повышает фоновую нагрузку на процессор. В такой ситуации батарея устройства в режиме ожидания начинает нагреваться и быстро теряет заряд, при этом вентилятор работает интенсивнее. Устройство также может самостоятельно перезагружаться.

Если при вводе обычного пароля возникают сбои, это может означать, что к устройству уже получили доступ злоумышленники. Не сразу отключается или перезагружается — ещё один тревожный знак: возможно, есть “чужие пользователи”. Также предупреждением служит внезапный рост расхода интернет-трафика.

Чтобы минимизировать риски, нужно внимательно следить за состоянием гаджета. На устройствах iOS и Android существуют встроенные средства, показывающие, когда и какими приложениями были использованы камера или микрофон. У iPhone при активации камеры загорается зелёный индикатор, а при включении микрофона — оранжевый.

«Регулярно проверяйте список разрешений и отключайте ненужные, используйте двухфакторную аутентификацию и следите за любыми сбоями в работе устройств. Если что-то вредоносное к вам прокралось, лучше обнулить гаджет до заводских настроек», — посоветовал собеседник агентства.

