Как распознать, что ноутбук или смартфон тайно следят за вами

Иногда устройство само выдаёт признаки того, что за хозяином ведётся скрытое наблюдение. Российский эксперт Александр Тимофеев выделил ключевые “симптомы”, на которые стоит обратить внимание. Ниже — полный перечень признаков и советы, как минимизировать риски, рассказывает Lada.kz со ссылкой на агентство "Прайм" .

Фото pixabay.com

Некоторые изменения в работе смартфона или ноутбука могут свидетельствовать о том, что устройство втайне следит за владельцем. Об этом агентству «Прайм» рассказал российский эксперт Александр Тимофеев.

По его словам, зачастую пользователи дают приложениям все требуемые разрешения, в том числе те, которые для работы программ вроде соцсетей, мессенджеров или видеоредакторов вовсе не обязательны. К подобному доступу иногда подключаются и банковские или игровые приложения, хотя они вполне функционируют и без активации камеры или микрофона.

«Наиболее вероятный признак слежки или наличия вируса — замедление работы любых функций и устройства в целом. Частые зависания без причины тоже могут быть сигналом. Если лампочка камеры загорается сама по себе, явно, что она работает помимо вашей воли», — рассказал специалист.

Вредоносное программное обеспечение порождает конфликты в системных настройках, что повышает фоновую нагрузку на процессор. В такой ситуации батарея устройства в режиме ожидания начинает нагреваться и быстро теряет заряд, при этом вентилятор работает интенсивнее. Устройство также может самостоятельно перезагружаться.

Если при вводе обычного пароля возникают сбои, это может означать, что к устройству уже получили доступ злоумышленники. Не сразу отключается или перезагружается — ещё один тревожный знак: возможно, есть “чужие пользователи”. Также предупреждением служит внезапный рост расхода интернет-трафика.

Чтобы минимизировать риски, нужно внимательно следить за состоянием гаджета. На устройствах iOS и Android существуют встроенные средства, показывающие, когда и какими приложениями были использованы камера или микрофон. У iPhone при активации камеры загорается зелёный индикатор, а при включении микрофона — оранжевый.