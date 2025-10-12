18+
12.10.2025, 09:31

Пакистанские военные захватили 19 афганских пограничных постов

Новости Мира 0 521

Пакистанские военные сообщили о захвате 19 афганских пограничных постов после серии обстрелов с территории Афганистана. Кабул обвинил Исламабад в нарушении суверенитета и агрессии. Обе стороны заявляют, что действовали в ответ на «непровоцированные атаки», сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

AP / Anjum Naveed — военнослужащие у ограждений и контрольно-пропускного поста между Пакистаном и Афганистаном
AP / Anjum Naveed — военнослужащие у ограждений и контрольно-пропускного поста между Пакистаном и Афганистаном

Пакистанская армия объявила о захвате 19 афганских пограничных постов, которые, по данным командования, использовались для обстрелов пакистанской территории. Военные сообщили, что операция стала ответом на нападения, поступившие с афганской стороны, и проводилась с применением артиллерии, танков и беспилотников.

Бои развернулись сразу на нескольких участках границы — в районах Ангур-Адда, Баджур, Куррам, Дир и Читрал. После ответных ударов афганские подразделения, по информации источников, отступили, оставив позиции и технику. Представитель Министерства обороны Афганистана заявил, что действия Пакистана стали ответом на авиаудары, нанесённые ранее по афганской территории.
Он отметил:

 «Если противоположная сторона снова нарушит воздушное пространство Афганистана, наши вооружённые силы готовы дать сильный ответ».

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Наqви, в свою очередь, назвал обстрелы со стороны Афганистана «непровоцированными». По его словам, армия Пакистана ответит «каждым кирпичом» на нападения, угрожающие национальной безопасности. Он также призвал мировое сообщество обратить внимание на происходящее и осудить действия, ставящие под угрозу гражданское население.

Афганская сторона обвинила Исламабад в нарушении границы и подчеркнула, что подобные операции подрывают стабильность в регионе. Ряд ближневосточных стран, включая Катар и Саудовскую Аравию, уже призвали стороны к диалогу и предотвращению дальнейшей эскалации конфликта.

