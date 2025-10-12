Как спать, чтобы худеть: поза, которая помогает сжигать больше калорий

Качество сна играет куда более важную роль в обмене веществ, чем принято считать. От продолжительности и положения тела во время отдыха зависит не только самочувствие, но и способность организма эффективно расходовать калории, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.
Сомнологи отмечают: определённые позы во сне способствуют лучшему кровообращению и лимфооттоку, что напрямую связано с метаболизмом. Если тело отдыхает физиологично, внутренние органы работают в оптимальном режиме, а обменные процессы не замедляются.
Одной из наиболее благоприятных поз признан сон на правом боку. В этом положении:
улучшается лимфодренаж и циркуляция крови,
активизируется глубокое диафрагмальное дыхание,
кровь насыщается кислородом, что усиливает окисление жиров.
Во время сна организм получает энергию именно за счёт расщепления жировых запасов. Поэтому правильная поза помогает метаболизму работать стабильнее, а тело — мягко корректировать объемы, особенно в области талии.
Даже самая удобная поза не принесет результата, если человек хронически недосыпает. Нехватка сна вызывает выброс кортизола — гормона стресса, из-за которого организм начинает запасать жир, преимущественно в области живота.
Кроме того, при недосыпании нарушается баланс лептина и грелина — гормонов, регулирующих аппетит. Это приводит к:
усилению чувства голода,
тяге к сладкому и жирному,
перееданию на следующий день.
Чтобы усилить эффект ночного сжигания калорий, специалисты советуют поддерживать в спальне температуру 18–20°C. В прохладной среде тело расходует больше энергии, чтобы сохранять оптимальное тепло — этот процесс называется термогенезом.
Дополнительным преимуществом станет использование ортопедического матраса и подушки, которые поддерживают естественные изгибы позвоночника и предотвращают напряжение мышц.
Сама по себе поза во сне не способна «растопить» лишний вес. Однако в сочетании с сбалансированным питанием, физической активностью и качественным отдыхом она создаёт условия, при которых организм работает максимально эффективно.
Регулярный полноценный сон в комфортной позе помогает не только лучше высыпаться, но и мягко ускоряет обмен веществ — естественным и безопасным способом.
