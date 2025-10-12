Как спать, чтобы худеть: поза, которая помогает сжигать больше калорий

Қазақ тіліне аудару

Качество сна играет куда более важную роль в обмене веществ, чем принято считать. От продолжительности и положения тела во время отдыха зависит не только самочувствие, но и способность организма эффективно расходовать калории, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: кадр YouTube

Почему поза во сне имеет значение

Сомнологи отмечают: определённые позы во сне способствуют лучшему кровообращению и лимфооттоку, что напрямую связано с метаболизмом. Если тело отдыхает физиологично, внутренние органы работают в оптимальном режиме, а обменные процессы не замедляются.

Сон на правом боку — помощник метаболизма

Одной из наиболее благоприятных поз признан сон на правом боку. В этом положении:

улучшается лимфодренаж и циркуляция крови ,

активизируется глубокое диафрагмальное дыхание ,

кровь насыщается кислородом, что усиливает окисление жиров.

Во время сна организм получает энергию именно за счёт расщепления жировых запасов. Поэтому правильная поза помогает метаболизму работать стабильнее, а тело — мягко корректировать объемы, особенно в области талии.

Как недосып влияет на вес

Даже самая удобная поза не принесет результата, если человек хронически недосыпает. Нехватка сна вызывает выброс кортизола — гормона стресса, из-за которого организм начинает запасать жир, преимущественно в области живота.

Кроме того, при недосыпании нарушается баланс лептина и грелина — гормонов, регулирующих аппетит. Это приводит к:

усилению чувства голода,

тяге к сладкому и жирному,

перееданию на следующий день.

Температура и комфорт: важные детали

Чтобы усилить эффект ночного сжигания калорий, специалисты советуют поддерживать в спальне температуру 18–20°C. В прохладной среде тело расходует больше энергии, чтобы сохранять оптимальное тепло — этот процесс называется термогенезом.

Дополнительным преимуществом станет использование ортопедического матраса и подушки, которые поддерживают естественные изгибы позвоночника и предотвращают напряжение мышц.

Главное условие — комплексный подход

Сама по себе поза во сне не способна «растопить» лишний вес. Однако в сочетании с сбалансированным питанием, физической активностью и качественным отдыхом она создаёт условия, при которых организм работает максимально эффективно.

Регулярный полноценный сон в комфортной позе помогает не только лучше высыпаться, но и мягко ускоряет обмен веществ — естественным и безопасным способом.