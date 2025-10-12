Шоколад против осенней хандры: совет психолога

Қазақ тіліне аудару

С наступлением осени многие ощущают упадок сил, раздражительность и грусть. Недостаток солнца и тепла снижает уровень «гормонов счастья» — дофамина и эндорфинов, из-за чего мы становимся более уязвимыми к стрессу и апатии. Психолог и КПТ-терапевт Элен Хачатрян в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что помочь в борьбе с сезонной хандрой может... шоколад, сообщает Lada.kz.

Фото: tr.pinterest.com

Почему осенью снижается настроение

Хачатрян объяснила, что в осенний период наш организм реагирует на изменение природных ритмов:

уменьшается продолжительность светового дня,

падает уровень солнечного излучения,

снижается активность и желание что-либо делать.

Все это приводит к дефициту нейромедиаторов — веществ, отвечающих за хорошее настроение и эмоциональную устойчивость. Поэтому важно создавать вокруг себя атмосферу тепла и уюта, а также помогать мозгу естественным способом вырабатывать нужные химические соединения.

Простые способы поддержать эмоциональное здоровье

По словам эксперта, улучшить психологическое состояние можно с помощью доступных и приятных занятий:

умеренной физической активности,

танцев и творческих хобби,

общения с близкими,

а также небольшого количества сладкого.

Главное, подчеркнула Хачатрян, — соблюдать баланс. Именно в меру употребляемый шоколад способен стать источником положительных эмоций и энергии.

Как шоколад влияет на мозг

Психолог пояснила, что положительный эффект шоколада связан с его химическим составом. Какао-бобы богаты веществами, которые стимулируют нервную систему и выработку гормонов удовольствия:

тирозин способствует выработке дофамина, повышающего энергию и мотивацию;

фенилэтиламин отвечает за чувство радости и влюбленности;

теобромин оказывает мягкий тонизирующий эффект и помогает бороться с усталостью.

«Эти соединения вместе создают особую комбинацию, которая помогает организму адаптироваться к сокращению светового дня и справиться с сезонной усталостью», — отметила Хачатрян.

Эффект «комфортной еды»

Психолог добавила, что шоколад часто ассоциируется с теплом и безопасностью. Его вкус вызывает воспоминания о детстве, семейных праздниках и уютных встречах с друзьями. Такие эмоциональные якоря помогают человеку почувствовать себя спокойнее и счастливее, особенно в холодное и дождливое время года.

Главное — знать меру

Хачатрян подчеркнула, что чрезмерное употребление сладостей может нанести вред здоровью. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, количество добавленного сахара не должно превышать 10% от общего суточного рациона.