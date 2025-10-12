На Солнце образовался протуберанец «неадекватного размера»

Қазақ тіліне аудару

Учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали на северо-востоке Солнца протуберанец необычных размеров. Они считают, что уже сегодня или завтра он может быть выброшен полностью с высочайшей вероятностью до 90 %. В августе 2025 года уже был зарегистрирован случай, когда протуберанец оторвался и превзошёл по размеру саму звезду, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

фотография с сайта NASA / SOHO-EIT (Astronomy Picture of the Day — “A Solar Prominence”

12 октября 2025 года учёные сообщили о появлении на северо-востоке Солнца протуберанца «неадекватного размера».

Согласно заявлению сотрудников Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, протуберанец находится в состоянии нестабильности:

«Судя по всему, Солнце пытается его выбросить в космос по частям, но пока без какого-либо успеха. С вероятностью 90 процентов, сегодня или завтра, осознав тщетность этих попыток, выбросит целиком».

Специалисты выразили опасения, что протуберанец может надолго задержаться или вызвать последствия для планет, особенно для Меркурия:

«Наши очередные соболезнования планете Меркурий, хотя если эта штука зацепится и удержится на Солнце еще на 3-4 дня, то смеяться остальные планеты будут уже над нами».

Интересно, что в августе 2025 года уже был зарегистрирован прецедент: от Солнца оторвался гигантский протуберанец, превосходящий по размеру саму звезду. Данный факт подчёркивает активность солнечной короны и возможность возникновения крупных выбросов, что требует постоянного мониторинга и анализа.