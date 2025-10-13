Новая функция на WhatsApp: теперь вы решаете, как загружать фото и видео без лишнего трафика

Қазақ тіліне аудару

Мессенджер WhatsApp внедряет новую возможность для пользователей iOS, позволяющую контролировать качество автоматически загружаемых фото и видео. Об этом сообщает издание WABetaInfo (WBI), передает Lada.kz.

Фото: rutgers.edu

Два режима качества на выбор

Новая функция доступна в бета-версии приложения для iPhone, сборка 25.29.10.71. Пользователи могут выбирать между двумя режимами:

Стандартное качество – файлы сжимаются для экономии мобильного трафика и памяти устройства.

Качество HD – изображения и видео сохраняются с максимальной детализацией.

Такой подход позволяет самостоятельно регулировать баланс между расходом интернета, объемом памяти на устройстве и качеством медиа.

Как работают новые настройки

Настройки нового функционала расположены в разделе «Хранилище и данные» приложения. При этом WhatsApp хранит на сервере две версии каждого медиафайла: стандартную и HD.

Получатель получает файл в том качестве, которое указано в его настройках автозагрузки.

При желании пользователь может вручную открыть изображение или видео в высоком разрешении, независимо от выбранного режима.

Таким образом, функция обеспечивает гибкость и удобство для пользователей с различными потребностями: кто хочет экономить трафик – получает стандартное качество, кто предпочитает максимальную детализацию – HD.

Опыт Android переносится на iOS

Ранее аналогичная функция была внедрена в Android-версии WhatsApp, где позволила миллионам пользователей управлять качеством медиа и экономить интернет-трафик. Теперь тестирование на iPhone открывает доступ к нововведению владельцам устройств Apple.

Эксперты отмечают, что такой шаг делает мессенджер более удобным и персонализированным, особенно для пользователей с ограниченными тарифами на мобильный интернет или для тех, кто хранит большое количество медиафайлов на устройстве.