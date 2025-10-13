18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.06
623.75
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.10.2025, 07:05

Пассажирам придется платить за возможность откинуть спинку кресла в самолете

Новости Мира 0 633

Канадский лоукостер WestJet вводит необычное нововведение: теперь возможность откинуть спинку кресла будет платной опцией. Ранее это считалось базовым комфортом, а теперь авиаперевозчик делит пространство салона на несколько уровней, каждый со своей ценой, сообщает Lada.kz со ссылкой на BILD.

Фото: Jason Hetherington/The Image Bank/Getty Images Plus
Фото: Jason Hetherington/The Image Bank/Getty Images Plus

Три уровня комфорта на борту

По информации New York Post, в самолетах WestJet появятся три категории посадочных мест:

  • Премиум-кресла (12 мест) – с полностью регулируемой спинкой и подголовником. За такие места придется доплачивать отдельно.

  • Места с увеличенной зоной для ног (36 мест) – пространство для ног немного больше, но спинку откинуть нельзя.

  • Стандартная эконом-зона – без дополнительного пространства и регулировки спинки.

Представитель компании Саманта Тейлор подчеркнула, что новая схема посадки разработана с учетом разных бюджетов и предлагает современный опыт полета.

Реакция экспертов и пассажиров

Нововведение вызвало волну критики. Профессор авиации Университета Макгилла Джон Градек отметил:

«Фантазия авиакомпаний не перестает меня удивлять: они создают впечатление, что пассажиры получают больше, переплачивая. Но теперь ситуация выглядит иначе: вы платите больше, чтобы получить то, что у вас уже есть».

Лоукостеры идут по пути экономии

WestJet – не единственная авиакомпания, сокращающая комфорт пассажиров. В Европе многие бюджетные перевозчики, такие как Ryanair и EasyJet, уже оборудовали самолеты креслами без регулировки.

Эксперты предупреждают, что такие меры позволяют авиакомпаниям экономить место и ресурсы, но вызывают недовольство пассажиров, привыкших к стандартному уровню комфорта.

0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?