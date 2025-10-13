Пассажирам придется платить за возможность откинуть спинку кресла в самолете

Қазақ тіліне аудару

Канадский лоукостер WestJet вводит необычное нововведение: теперь возможность откинуть спинку кресла будет платной опцией. Ранее это считалось базовым комфортом, а теперь авиаперевозчик делит пространство салона на несколько уровней, каждый со своей ценой, сообщает Lada.kz со ссылкой на BILD .

Фото: Jason Hetherington/The Image Bank/Getty Images Plus

Три уровня комфорта на борту

По информации New York Post, в самолетах WestJet появятся три категории посадочных мест:

Премиум-кресла (12 мест) – с полностью регулируемой спинкой и подголовником. За такие места придется доплачивать отдельно.

Места с увеличенной зоной для ног (36 мест) – пространство для ног немного больше, но спинку откинуть нельзя.

Стандартная эконом-зона – без дополнительного пространства и регулировки спинки.

Представитель компании Саманта Тейлор подчеркнула, что новая схема посадки разработана с учетом разных бюджетов и предлагает современный опыт полета.

Реакция экспертов и пассажиров

Нововведение вызвало волну критики. Профессор авиации Университета Макгилла Джон Градек отметил:

«Фантазия авиакомпаний не перестает меня удивлять: они создают впечатление, что пассажиры получают больше, переплачивая. Но теперь ситуация выглядит иначе: вы платите больше, чтобы получить то, что у вас уже есть».

Лоукостеры идут по пути экономии

WestJet – не единственная авиакомпания, сокращающая комфорт пассажиров. В Европе многие бюджетные перевозчики, такие как Ryanair и EasyJet, уже оборудовали самолеты креслами без регулировки.

Эксперты предупреждают, что такие меры позволяют авиакомпаниям экономить место и ресурсы, но вызывают недовольство пассажиров, привыкших к стандартному уровню комфорта.