В США приземлился необычный объект размером с автомобиль

В американском штате Техас на пшеничное поле приземлился объект размером примерно с автомобиль. Очевидцем необычного события стала местная жительница Энн Уолтер, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Шедеврум

Аппарат спустился на парашюте

Сначала Энн заметила, как аппарат медленно снижался на большом парашюте. По ее словам, диаметр парашюта составлял около 10 метров. На поверхности устройства были заметны наклейки с логотипом NASA.

Связь с NASA и Columbia Scientific Balloon Facility

После обнаружения объекта женщина связалась с офисом шерифа и выяснила, что NASA ищет пропавшую установку. Позже ей перезвонили представители Columbia Scientific Balloon Facility — научного центра, который запускает крупные беспилотные высотные аэростаты.

Научная миссия аппарата

Сообщается, что аппарат был запущен днем ранее в соседнем штате Нью-Мексико и нес телескопы для астрономических наблюдений. Вскоре на место прибыли исследователи и забрали оборудование для дальнейшей работы.