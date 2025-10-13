В США приземлился необычный объект размером с автомобиль

В американском штате Техас на пшеничное поле приземлился объект размером примерно с автомобиль. Очевидцем необычного события стала местная жительница Энн Уолтер, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Аппарат спустился на парашюте
Сначала Энн заметила, как аппарат медленно снижался на большом парашюте. По ее словам, диаметр парашюта составлял около 10 метров. На поверхности устройства были заметны наклейки с логотипом NASA.
Связь с NASA и Columbia Scientific Balloon Facility
После обнаружения объекта женщина связалась с офисом шерифа и выяснила, что NASA ищет пропавшую установку. Позже ей перезвонили представители Columbia Scientific Balloon Facility — научного центра, который запускает крупные беспилотные высотные аэростаты.
Научная миссия аппарата
Сообщается, что аппарат был запущен днем ранее в соседнем штате Нью-Мексико и нес телескопы для астрономических наблюдений. Вскоре на место прибыли исследователи и забрали оборудование для дальнейшей работы.
