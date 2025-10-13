Рубль на грани: доллар может взлететь до 90 рублей к январю

К началу 2026 года доллар в России может подорожать до 88–90 рублей, евро превысит 100 рублей, а юань — 12 рублей, прогнозирует инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин в интервью «Газете.Ru», сообщает Lada.kz.
По словам эксперта, на российскую валюту в ближайшие месяцы будут влиять сразу несколько факторов:
Снижение ставок в экономике — эффект от этого процесса проявляется постепенно.
Сокращение профицита платежного баланса.
Сезонный рост импорта — к концу года спрос на иностранные товары увеличивается как среди компаний, так и среди населения.
Снижение экспортной выручки — на фоне санкций и слабых цен на энергоресурсы.
Кроме того, рубль окажется под дополнительным давлением из-за роста внешних выплат корпоративного сектора и увеличения физического спроса на валюту перед новогодними праздниками.
Сдерживающими факторами выступают:
Замедление темпов снижения ключевой ставки из-за инфляционных рисков.
Планируемое повышение НДС.
Продажа валюты компаниям как альтернативы дорогим кредитам.
Продажи валюты в рамках бюджетного правила.
Бахтин подчеркнул, что геополитическая ситуация также способна повлиять на курс рубля:
Позитивные новости могут поддержать национальную валюту.
Ухудшение внешней ситуации усилит давление на рубль.
Эксперт считает маловероятным укрепление рубля более чем на 10% из-за выраженной сезонной слабости национальной валюты. По его мнению, рубль мог бы стабилизироваться или даже укрепиться только в случае значительного прорыва в геополитике, например, достижения мира на Украине.
По данным Investing.com, на 10 октября:
Доллар — 80,5 рубля
Евро — 93,7 рубля
Юань — 11,4 рубля
Это значит, что по прогнозу Бахтина, доллар к январю может вырасти примерно на 8–10 рублей, а евро — более чем на 6 рублей.
