Рубль на грани: доллар может взлететь до 90 рублей к январю

К началу 2026 года доллар в России может подорожать до 88–90 рублей , евро превысит 100 рублей , а юань — 12 рублей , прогнозирует инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин в интервью «Газете.Ru» , сообщает Lada.kz.

Фото: nsn.fm

Основные факторы давления на рубль

По словам эксперта, на российскую валюту в ближайшие месяцы будут влиять сразу несколько факторов:

Снижение ставок в экономике — эффект от этого процесса проявляется постепенно.

Сокращение профицита платежного баланса .

Сезонный рост импорта — к концу года спрос на иностранные товары увеличивается как среди компаний, так и среди населения.

Снижение экспортной выручки — на фоне санкций и слабых цен на энергоресурсы.

Кроме того, рубль окажется под дополнительным давлением из-за роста внешних выплат корпоративного сектора и увеличения физического спроса на валюту перед новогодними праздниками.

Что сдерживает девальвацию рубля

Сдерживающими факторами выступают:

Замедление темпов снижения ключевой ставки из-за инфляционных рисков.

Планируемое повышение НДС.

Продажа валюты компаниям как альтернативы дорогим кредитам.

Продажи валюты в рамках бюджетного правила.

Геополитика как фактор поддержки

Бахтин подчеркнул, что геополитическая ситуация также способна повлиять на курс рубля:

Позитивные новости могут поддержать национальную валюту.

Ухудшение внешней ситуации усилит давление на рубль.

Эксперт считает маловероятным укрепление рубля более чем на 10% из-за выраженной сезонной слабости национальной валюты. По его мнению, рубль мог бы стабилизироваться или даже укрепиться только в случае значительного прорыва в геополитике, например, достижения мира на Украине.

Текущие курсы валют

По данным Investing.com, на 10 октября:

Доллар — 80,5 рубля

Евро — 93,7 рубля

Юань — 11,4 рубля

Это значит, что по прогнозу Бахтина, доллар к январю может вырасти примерно на 8–10 рублей, а евро — более чем на 6 рублей.