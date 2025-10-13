18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.06
623.75
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.10.2025, 09:02

Рубль на грани: доллар может взлететь до 90 рублей к январю

Новости Мира 0 476

К началу 2026 года доллар в России может подорожать до 88–90 рублей, евро превысит 100 рублей, а юань — 12 рублей, прогнозирует инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин в интервью «Газете.Ru», сообщает Lada.kz. 

Фото: nsn.fm
Фото: nsn.fm

Основные факторы давления на рубль

По словам эксперта, на российскую валюту в ближайшие месяцы будут влиять сразу несколько факторов:

  • Снижение ставок в экономике — эффект от этого процесса проявляется постепенно.

  • Сокращение профицита платежного баланса.

  • Сезонный рост импорта — к концу года спрос на иностранные товары увеличивается как среди компаний, так и среди населения.

  • Снижение экспортной выручки — на фоне санкций и слабых цен на энергоресурсы.

Кроме того, рубль окажется под дополнительным давлением из-за роста внешних выплат корпоративного сектора и увеличения физического спроса на валюту перед новогодними праздниками.

Что сдерживает девальвацию рубля

Сдерживающими факторами выступают:

  • Замедление темпов снижения ключевой ставки из-за инфляционных рисков.

  • Планируемое повышение НДС.

  • Продажа валюты компаниям как альтернативы дорогим кредитам.

  • Продажи валюты в рамках бюджетного правила.

Геополитика как фактор поддержки

Бахтин подчеркнул, что геополитическая ситуация также способна повлиять на курс рубля:

  • Позитивные новости могут поддержать национальную валюту.

  • Ухудшение внешней ситуации усилит давление на рубль.

Эксперт считает маловероятным укрепление рубля более чем на 10% из-за выраженной сезонной слабости национальной валюты. По его мнению, рубль мог бы стабилизироваться или даже укрепиться только в случае значительного прорыва в геополитике, например, достижения мира на Украине.

Текущие курсы валют

По данным Investing.com, на 10 октября:

  • Доллар — 80,5 рубля

  • Евро — 93,7 рубля

  • Юань — 11,4 рубля

Это значит, что по прогнозу Бахтина, доллар к январю может вырасти примерно на 8–10 рублей, а евро — более чем на 6 рублей.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?