13.10.2025, 09:43

Врач развеяла популярный миф о пользе черники для зрения

Новости Мира

Врач-офтальмолог клиники 3Z Анна Соловей опровергла распространенное мнение о том, что черника существенно улучшает зрение. По словам специалиста, добавки и БАДы с черникой не продемонстрировали клинически значимого эффекта у здоровых людей или пациентов без заболеваний сетчатки, сообщает Lada.kz. 

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

«Исторически черника назначалась широко, даже детям. Чаще это было следствием традиций и маркетинга, а не результатом убедительных исследований», — пояснила Соловей в интервью «Газете.Ru».

Эффективные комплексы для глаз: на что действительно есть доказательства

Врач отметила, что наибольшую доказательную базу имеют витаминно-минеральные комплексы, проверенные в рамках крупного исследования AREDS2 (Age-Related Eye Disease Study 2), проведенного в 82 клинических центрах США.

Исследование показало, что сочетание антиоксидантов (витамины C и E), цинка, меди, а также лютеина и зеаксантина снижает риск прогрессирования возрастной макулодистрофии (ВМД) примерно на 25% у пациентов с промежуточной стадией заболевания.

Однако Соловей подчеркнула: эти комплексы не предотвращают развитие ВМД у здоровых людей и не должны использоваться в качестве профилактики.

Витамины и капли для глаз: только по назначению врача

Специалист предупреждает, что самостоятельный прием витаминных комплексов «для профилактики» или регулярное использование капель для глаз может быть бессмысленным, а иногда даже опасным.

«Даже капли от сухости глаз бывают разные, как и сам синдром сухого глаза. Только врач после диагностики может оценить клиническую картину и дать рекомендации. В противном случае есть риск безрезультатного применения средств и пропуска признаков более серьезного заболевания», — заключила Анна Соловей.

