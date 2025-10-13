Смартфон «летает» и память всегда свободна: 5 мест, которые нужно очищать

Қазақ тіліне аудару

Каждый владелец смартфона сталкивался с ситуацией, когда устройство начинает «тормозить», подвисать или отказывается скачивать новые фото и видео. Часто мы виним недостаток встроенной памяти, но на самом деле проблема не в объеме, а в накопленном «хламе», который забивает память телефона, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: nypost.com

Ниже — пять ключевых мест, которые стоит регулярно очищать, чтобы смартфон работал быстро, а свободного пространства хватало всегда.

1. Кэш приложений

Многие приложения создают временные файлы, которые со временем могут занимать значительные объемы памяти. Чтобы освободить место:

Откройте Настройки телефона.

Найдите раздел Часто используемые приложения .

Выберите нужное приложение и нажмите Очистить кэш.

Эта простая операция помогает избавиться от временных данных, не затрагивая важные файлы и настройки приложений.

2. Папка «Загрузки»

Все файлы, скачанные из интернета, остаются в папке Загрузки. Она часто переполняется, забивая память телефона.

Как почистить:

Откройте Диспетчер файлов или Файловый менеджер (есть на всех современных смартфонах).

Перейдите в папку Загрузки .

Удалите ненужные файлы.

Регулярная очистка этой папки помогает контролировать объем занимаемой памяти.

3. Файлы мессенджеров

Мессенджеры хранят фото, видео, документы и другие данные, которые постепенно заполняют память.

Для очистки:

Откройте настройки мессенджера.

Перейдите в раздел Данные и хранилище или Память .

Выберите Управление хранилищем и удалите лишние файлы.

Так вы избавитесь от «невидимого» мусора, который забивает устройство.

4. Браузер и вкладки

История посещений сайтов и кэш браузера тоже потребляют память телефона. Чтобы освободить место:

Нажмите на три точки в углу экрана браузера.

Откройте Историю и очистите её.

Перейдите в Кэш и очистите его.

Эта процедура помогает ускорить работу браузера и уменьшить нагрузку на устройство.

5. Список приложений

Многие программы устанавливаются «на всякий случай» и остаются на телефоне, даже если вы ими не пользуетесь.

Чтобы освободить место:

Проверьте все установленные приложения.

Удалите те, которыми давно не пользуетесь.

Регулярная проверка списка приложений помогает держать память смартфона под контролем.

Вывод

Даже смартфон с большой памятью со временем может «забиться» ненужными файлами. Регулярная очистка кэша, папки загрузок, мессенджеров, браузера и проверка приложений поможет вашему телефону работать быстрее и эффективнее, без риска столкнуться с нехваткой памяти.