18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.06
623.75
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.10.2025, 12:00

Смартфон «летает» и память всегда свободна: 5 мест, которые нужно очищать

Новости Мира 0 815

Каждый владелец смартфона сталкивался с ситуацией, когда устройство начинает «тормозить», подвисать или отказывается скачивать новые фото и видео. Часто мы виним недостаток встроенной памяти, но на самом деле проблема не в объеме, а в накопленном «хламе», который забивает память телефона, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: nypost.com
Фото: nypost.com

Ниже — пять ключевых мест, которые стоит регулярно очищать, чтобы смартфон работал быстро, а свободного пространства хватало всегда.

1. Кэш приложений

Многие приложения создают временные файлы, которые со временем могут занимать значительные объемы памяти. Чтобы освободить место:

  • Откройте Настройки телефона.

  • Найдите раздел Часто используемые приложения.

  • Выберите нужное приложение и нажмите Очистить кэш.

Эта простая операция помогает избавиться от временных данных, не затрагивая важные файлы и настройки приложений.

2. Папка «Загрузки»

Все файлы, скачанные из интернета, остаются в папке Загрузки. Она часто переполняется, забивая память телефона.

Как почистить:

  • Откройте Диспетчер файлов или Файловый менеджер (есть на всех современных смартфонах).

  • Перейдите в папку Загрузки.

  • Удалите ненужные файлы.

Регулярная очистка этой папки помогает контролировать объем занимаемой памяти.

3. Файлы мессенджеров

Мессенджеры хранят фото, видео, документы и другие данные, которые постепенно заполняют память.

Для очистки:

  • Откройте настройки мессенджера.

  • Перейдите в раздел Данные и хранилище или Память.

  • Выберите Управление хранилищем и удалите лишние файлы.

Так вы избавитесь от «невидимого» мусора, который забивает устройство.

4. Браузер и вкладки

История посещений сайтов и кэш браузера тоже потребляют память телефона. Чтобы освободить место:

  • Нажмите на три точки в углу экрана браузера.

  • Откройте Историю и очистите её.

  • Перейдите в Кэш и очистите его.

Эта процедура помогает ускорить работу браузера и уменьшить нагрузку на устройство.

5. Список приложений

Многие программы устанавливаются «на всякий случай» и остаются на телефоне, даже если вы ими не пользуетесь.

Чтобы освободить место:

  • Проверьте все установленные приложения.

  • Удалите те, которыми давно не пользуетесь.

Регулярная проверка списка приложений помогает держать память смартфона под контролем.

Вывод

Даже смартфон с большой памятью со временем может «забиться» ненужными файлами. Регулярная очистка кэша, папки загрузок, мессенджеров, браузера и проверка приложений поможет вашему телефону работать быстрее и эффективнее, без риска столкнуться с нехваткой памяти.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?