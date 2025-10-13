Смартфон «летает» и память всегда свободна: 5 мест, которые нужно очищать

Каждый владелец смартфона сталкивался с ситуацией, когда устройство начинает «тормозить», подвисать или отказывается скачивать новые фото и видео. Часто мы виним недостаток встроенной памяти, но на самом деле проблема не в объеме, а в накопленном «хламе», который забивает память телефона, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Ниже — пять ключевых мест, которые стоит регулярно очищать, чтобы смартфон работал быстро, а свободного пространства хватало всегда.
Многие приложения создают временные файлы, которые со временем могут занимать значительные объемы памяти. Чтобы освободить место:
Откройте Настройки телефона.
Найдите раздел Часто используемые приложения.
Выберите нужное приложение и нажмите Очистить кэш.
Эта простая операция помогает избавиться от временных данных, не затрагивая важные файлы и настройки приложений.
Все файлы, скачанные из интернета, остаются в папке Загрузки. Она часто переполняется, забивая память телефона.
Как почистить:
Откройте Диспетчер файлов или Файловый менеджер (есть на всех современных смартфонах).
Перейдите в папку Загрузки.
Удалите ненужные файлы.
Регулярная очистка этой папки помогает контролировать объем занимаемой памяти.
Мессенджеры хранят фото, видео, документы и другие данные, которые постепенно заполняют память.
Для очистки:
Откройте настройки мессенджера.
Перейдите в раздел Данные и хранилище или Память.
Выберите Управление хранилищем и удалите лишние файлы.
Так вы избавитесь от «невидимого» мусора, который забивает устройство.
История посещений сайтов и кэш браузера тоже потребляют память телефона. Чтобы освободить место:
Нажмите на три точки в углу экрана браузера.
Откройте Историю и очистите её.
Перейдите в Кэш и очистите его.
Эта процедура помогает ускорить работу браузера и уменьшить нагрузку на устройство.
Многие программы устанавливаются «на всякий случай» и остаются на телефоне, даже если вы ими не пользуетесь.
Чтобы освободить место:
Проверьте все установленные приложения.
Удалите те, которыми давно не пользуетесь.
Регулярная проверка списка приложений помогает держать память смартфона под контролем.
Даже смартфон с большой памятью со временем может «забиться» ненужными файлами. Регулярная очистка кэша, папки загрузок, мессенджеров, браузера и проверка приложений поможет вашему телефону работать быстрее и эффективнее, без риска столкнуться с нехваткой памяти.
Комментарии0 комментарий(ев)