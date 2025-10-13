«Рука висела просто на сухожилиях»: конь на самовыгуле напал на пенсионерку

Қазақ тіліне аудару

В Ленинградской области произошел шокирующий инцидент: конь на свободном выгуле напал на пожилую женщину, в результате чего она получила серьезные травмы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Кадр из видео/Telegram-канал «Mash на Мойке»

Инцидент в СНТ «Орбита»

Событие случилось на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Орбита». Как сообщили в 78.ru, животное забрело на участок пенсионерки. Женщина попыталась отогнать непрошенного «гостя», но конь повалил ее на землю, схватил за руку и стал таскать из стороны в сторону.

Очевидцы описывают травму как крайне тяжелую:

«Рука висела просто на сухожилиях».

Тяжелые травмы пострадавшей

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», кроме травмы руки, у пенсионерки зафиксированы множественные повреждения:

черепно-мозговая травма;

открытый вывих плеча;

переломы нескольких ребер с обеих сторон;

сломанный нос.

Женщину срочно госпитализировали в тяжелом состоянии.

Задержан владелец коня

Полиция задержала 71-летнего соседа пострадавшей, который оказался владельцем животного. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что конь свободно гулял по СНТ, так как владелец не привязал его.

Проблема самовольного выпаса животных

Местные жители отмечают, что по территории СНТ периодически гуляют два коня, которые пасутся на чужих участках. Несмотря на обращения граждан в полицию и надзорные органы, владельцу животных ранее выписывали лишь штрафы.

Ситуация подчеркивает необходимость строгого контроля за содержанием животных и соблюдением правил безопасности в населенных пунктах.