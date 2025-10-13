Трамп вновь удивил громким заявлением, заявив, что США «решительно выиграли» обе мировые войны

Қазақ тіліне аудару

Президент США Дональд Трамп, находясь с визитом в Израиле, вновь подчеркнул, что Соединенные Штаты «решительно выиграли» обе мировые войны и все военные конфликты, произошедшие между ними, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Alex Brandon/AP

Американский лидер выступил в парламенте Израиля

«Как вы знаете, мы решительно выиграли Первую мировую войну. Мы решительно выиграли Вторую мировую... И всё, что было между ними и до них, мы выиграли всё», — заявил Трамп, обращаясь к депутатам израильского парламента.

«Слишком политкорректные войны»

Президент отметил, что в прошлом американцы не боялись называть вещи своими именами. Однако со временем, по словам Трампа, в США «кому-то пришла блестящая идея» заменить слово «война» на «оборона». Это, по мнению главы Белого дома, изменило мышление нации и сделало ведение боевых действий «слишком политкорректным».

Ранее Трамп уже подчеркивал роль США во Второй мировой

Подобные заявления президент делал и ранее. В мае он напомнил, что именно Соединенные Штаты сыграли решающую роль в победе над нацистской Германией и её союзниками. «Если бы не американские военные, весь мир говорил бы на немецком и японском языках», — сказал тогда Трамп.

Он также выразил сожаление, что США, в отличие от России и Франции, не отмечают День Победы, хотя их вклад, по его словам, был ключевым.

Признание роли Советского Союза

Позднее Трамп уточнил, что Советский Союз внес значительный вклад в разгром нацизма. Президент подчеркнул, что нельзя забывать о колоссальных потерях СССР в годы Второй мировой войны, которые, по его словам, составили около 51 миллиона человек.

Исторические заявления на фоне визита

Выступление Трампа в Израиле стало очередным подтверждением его стремления укрепить образ США как главной мировой державы, определяющей исход ключевых событий XX века. Его слова вызвали широкий резонанс, как и многие предыдущие высказывания американского лидера о военной истории.