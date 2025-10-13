«Это не рок»: Роберт Плант выпустил пластинку, которая шокировала поклонников Led Zeppelin

Қазақ тіліне аудару

Солист легендарной группы Led Zeppelin Роберт Плант представил свой новый музыкальный альбом, записанный совместно с группой Saving Grace . Об этом сообщил официальный сайт артиста. Для поклонников, привыкших к мощному звучанию хард-рока, новая работа музыканта стала настоящим открытием — Плант выбрал мягкое, глубокое и мелодичное звучание, далёкое от привычных гитарных рифов прошлого, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: ultimateclassicrock.com

Отказ от возрождения Led Zeppelin

После распада Led Zeppelin в 1980 году поклонники и бывшие коллеги неоднократно предлагали Планту возродить культовую группу. Однако музыкант неизменно отвергал подобные идеи, предпочитая развивать собственное творческое направление.

В 2019 году он создал группу Saving Grace, с которой начал записывать новые альбомы. Этот проект стал для него возможностью реализовать свежие музыкальные идеи и исследовать иные жанры, сохранив при этом глубину и эмоциональность исполнения.

Неожиданный стиль и новая муза

Поклонники признаются, что новый альбом Планта удивляет. Вместо фирменного хард-рока — звучание виолончели, аккордеона и банджо. Музыкант, которого раньше называли эгоцентричным и самовлюблённым, теперь делит сцену и вокальные партии со своей творческой спутницей — певицей Сьюзи Диан.

Их дуэт называют гармоничным и вдохновляющим. В песнях чувствуется зрелость и спокойствие, свойственные человеку, который нашёл баланс между прошлым и настоящим.

Признание в любви к музыке прошлого

Новый альбом Роберта Планта — это сборник кавер-версий известных песен в стилях блюз и кантри. В нём отражается глубокое уважение к музыкальным традициям, на которых вырос сам артист.

Критики отмечают, что пластинка получилась тёплой и сентиментальной, наполненной искренностью и ностальгией. Многие рецензенты называют её «посланием любви к музыке прошлого» и «самым человечным проектом Планта за последние годы».

В ожидании концертного тура

Релиз альбома состоялся в конце сентября, накануне нового концертного тура Роберта Планта. Музыкант, которому уже за 70, по-прежнему сохраняет творческий задор и желание экспериментировать.

По мнению обозревателей, его новое звучание — не просто ностальгия, а переосмысление музыки как формы жизни, где прошлое и настоящее соединяются в гармонии.