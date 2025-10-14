18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.10.2025, 19:52

Когда вода становится врагом похудения: в какое время пить категорически нельзя

Новости Мира 0 353

Обильное питье действительно помогает поддерживать здоровье и способствует снижению веса. Однако, как утверждают специалисты, даже вода может стать врагом похудения, если пить её в неподходящее время или в неправильных количествах, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Вода перед сном: риск отеков и нарушенного сна

Многие считают полезным выпить стакан воды перед сном, но этот совет подходит не всем.

  • Ночью почки работают медленнее, поэтому жидкость, выпитая на ночь, задерживается в организме.

  • Это может привести к утренним отекам и нарушению водно-солевого баланса.

  • Кроме того, частые пробуждения из-за позывов в туалет мешают глубокой фазе сна — именно в это время активно сжигаются калории и восстанавливается обмен веществ.

Таким образом, обильное питье перед сном не помогает похудению, а, напротив, может замедлить метаболические процессы.

Холодная вода во время еды: удар по пищеварению

Еще одна распространенная ошибка — пить холодную воду во время или сразу после еды.

  • Резкое понижение температуры в желудке замедляет расщепление пищи.

  • Питательные вещества усваиваются хуже, что негативно отражается на обмене веществ.

  • Особенно вредно запивать жирные блюда ледяными напитками: они вызывают затвердевание жиров (липидов), что усложняет их переваривание.

Оптимально пить воду за 30–40 минут до приема пищи или через час после еды, чтобы не мешать пищеварительному процессу.

Лучшее время для питья воды

По мнению диетологов, утро — лучшее время для начала водного баланса.

  • Стакан теплой воды натощак мягко пробуждает желудочно-кишечный тракт и запускает обмен веществ.

  • В течение дня воду стоит пить между приемами пищи, равномерно распределяя объем.

  • Полезно также обращать внимание на цвет мочи — он помогает оценить уровень гидратации организма.

Индивидуальная норма и чувство меры

Не существует универсального объема воды, подходящего всем.

  • Оптимальная норма рассчитывается с учетом веса, физической активности и состояния здоровья.

  • Избыточное употребление жидкости без жажды может привести к вымытию электролитов и минералов, что нарушает работу сердца и мышц.

Главное правило — слушать свой организм. Если нет чувства жажды, не стоит насильно заставлять себя пить.

Вода как союзник стройности

Грамотно организованный питьевой режим:

  • улучшает пищеварение,

  • поддерживает стабильный метаболизм,

  • усиливает эффект от диет и физических нагрузок.

Таким образом, вода действительно помогает худеть, но только при правильном подходе. Избегая ошибок во времени и способе употребления, можно превратить обычную жидкость в мощного союзника на пути к здоровью и стройности.

