Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.10.2025, 06:30

Отказ от завтрака: ученые назвали четыре опасных последствия для здоровья

Новости Мира

Исследователи из Медицинского университета Нинся (Китай) выяснили, что пропуск утреннего приема пищи способен привести к серьезным нарушениям обмена веществ. Как отмечается в научном журнале Nutrients, отказ от завтрака повышает риск развития метаболического синдрома — состояния, включающего целый комплекс опасных патологий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Метаболический синдром: скрытая угроза для организма

Метаболический синдром — это совокупность нарушений, при которых у человека наблюдаются:

  • ожирение, в частности абдоминальное (скопление жиров в области живота и внутренних органов);

  • повышенное артериальное давление;

  • высокий уровень глюкозы в крови;

  • избыток холестерина и липидов.

По данным китайских ученых, регулярное игнорирование завтрака повышает риск возникновения этих нарушений на 10–26%. Особенно выражена связь с абдоминальным ожирением и гипергликемией — повышением сахара в крови.

Почему завтрак так важен для обмена веществ

Авторы исследования предполагают, что прием пищи в утренние часы способствует поддержанию устойчивого метаболизма.
Организм, получая энергию с утра, эффективнее регулирует уровень глюкозы и инсулина, а также стабилизирует работу пищеварительной и гормональной систем.

Кроме того, ранний прием пищи помогает контролировать аппетит на протяжении дня. Люди, которые завтракают регулярно, реже тянутся к продуктам, богатым солью, сахаром и насыщенными жирами.

Как проводилось исследование

Анализ был основан на данных девяти независимых научных работ, охватывающих десятки тысяч участников. В каждой из них сравнивались привычки питания и состояние здоровья людей, регулярно завтракающих и пропускающих утренний прием пищи.

Результаты всех исследований оказались схожими: у тех, кто игнорировал завтрак, чаще наблюдались нарушения метаболизма и повышенный риск развития сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.

Ученые предупреждают: это не просто наблюдение

Исследователи подчеркивают, что их выводы основаны на наблюдательных данных, а не на клинических экспериментах. Это означает, что установленные связи не доказывают прямую причинно-следственную зависимость.
Тем не менее, тенденция очевидна: отказ от завтрака связан с нарушением регуляции глюкозы и инсулина, что в долгосрочной перспективе может привести к сахарному диабету, гипертонии и проблемам с сердцем.

Вывод

Завтрак — это не просто утренний ритуал, а важный элемент метаболического здоровья. Регулярный прием пищи в первой половине дня помогает поддерживать энергетический баланс, предотвращать ожирение и снижать риски хронических заболеваний.

Вывод ученых прост: начните день с полноценного завтрака — и ваш организм ответит стабильным обменом веществ и крепким здоровьем.

