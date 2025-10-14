Врач объяснил, что полезнее: мед или сахар

Қазақ тіліне аудару

Сравнивать мед и сахар можно, ведь оба продукта относятся к быстрым углеводам. Однако мед обладает некоторыми преимуществами благодаря наличию частиц пыльцы растений, сообщил «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин, передает Lada.kz.

Фото: Eatwell.com

Почему мед считается полезнее сахара

«Мед содержит пыльцу различных растений, собранную пчелами. Благодаря этому он может приносить больше пользы для организма по сравнению с обычным сахаром», — отметил врач.

По его словам, в меде действительно присутствуют биологически активные вещества из растений. Однако их концентрация значительно меньше, чем в аптечных препаратах — таблетках, порошках или микстурах.

Регулярное употребление и возможные эффекты

Если употреблять мед регулярно, особенно содержащий пыльцу определенных растений, это может дать положительный эффект для организма. Тем не менее мед всё равно остаётся сахаром, который повышает гликемический индекс, поэтому злоупотреблять им не стоит.

Мед не заменяет лекарства