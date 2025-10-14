18+
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
14.10.2025, 07:38

Врач объяснил, что полезнее: мед или сахар

Новости Мира 0 727

Сравнивать мед и сахар можно, ведь оба продукта относятся к быстрым углеводам. Однако мед обладает некоторыми преимуществами благодаря наличию частиц пыльцы растений, сообщил «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин, передает Lada.kz. 

Фото: Eatwell.com
Фото: Eatwell.com

Почему мед считается полезнее сахара

«Мед содержит пыльцу различных растений, собранную пчелами. Благодаря этому он может приносить больше пользы для организма по сравнению с обычным сахаром», — отметил врач.

По его словам, в меде действительно присутствуют биологически активные вещества из растений. Однако их концентрация значительно меньше, чем в аптечных препаратах — таблетках, порошках или микстурах.

Регулярное употребление и возможные эффекты

Если употреблять мед регулярно, особенно содержащий пыльцу определенных растений, это может дать положительный эффект для организма. Тем не менее мед всё равно остаётся сахаром, который повышает гликемический индекс, поэтому злоупотреблять им не стоит.

Мед не заменяет лекарства

«Мед — не панацея. Он не способен лечить серьёзные заболевания. Его применяют в основном для профилактики, а не для терапии. При чрезмерном употреблении мед может повышать уровень сахара в крови, что нивелирует все его полезные свойства», — подчеркивает доктор.

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Зачем изобретать велосипед? Сахар это искусственный продукт, он противоестественно природе и значит вреден. Мед может и не лечит, но точно не калечит как лекарства
14.10.2025, 03:59
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

