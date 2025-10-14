18+
14.10.2025, 08:27

Кровавая чистка в Газе: десятки жертв среди конкурирующих кланов

Новости Мира 0 649

В Газе произошла масштабная операция движения ХАМАС, в ходе которой погибли как минимум 32 человека. Целью зачистки стал соперничающий клан, что обостряет напряжённость в регионе, несмотря на действующее перемирие с Израилем, сообщает Lada.kz со ссылкой на Euronews.

Операция против "опасного клана"

ХАМАС не уточнил, кого именно он преследовал в Газе, однако СМИ утверждают, что силы движения — до 2 000 боевиков — были направлены против клана Догмуш, одного из главных соперников группировки на территории сектора Газа. В ходе операции десятки людей были арестованы и получили ранения.

Согласно сообщениям, ХАМАС потерял шесть своих боевиков. Эти данные Euronews не смог подтвердить независимо.

Усиление контроля и разгон соперников

После начала перемирия, Министерство внутренних дел, подконтрольное ХАМАС, развернуло свои подразделения по всему сектору Газа. По некоторым оценкам, численность войск могла достигать 7 000 человек. Формально цель — предотвращение беззакония и вакуума власти.

Однако источники на местах утверждают, что ХАМАС использует ситуацию для устрашения оппонентов и конкурирующих кланов, стремясь сохранить влияние и контроль.

Атаки на семьи и лидеров соперников

  • 4 октября: элитные подразделения Нухба атаковали город Хан-Юнис, где проживает семья Аль-Маджайда. Официально целью называли арест предполагаемого "сотрудника Израиля".

  • Также сообщается о причастности подразделения Стрела (Sahm/Arrow Unit), ранее обвинявшегося в внеправовых убийствах и избиениях критиков ХАМАС.

  • В ходе столкновений обе стороны понесли потери, но атака на Аль-Маджайда была отражена.

Кроме того, движение преследует Яссера Абу Шабаба, лидера так называемых Народных сил, которого обвиняют в сотрудничестве с Израилем. Место его нахождения неизвестно.

Израильская поддержка соперников ХАМАС

Рафах, база Народных сил Абу Шабаба, находится под контролем Израиля. Как сообщало Euronews, Израиль предоставил группировке оружие и технику. В прошлом ХАМАС уже реагировал на Народные силы прямыми убийствами и демонстрацией силы, несмотря на месячные израильские авиаудары.

Представитель Народных сил заявил Euronews:
"ХАМАС убил более 50 наших добровольцев, включая членов семьи командира Яссера, когда мы охраняли гуманитарные конвои."

Перспективы перемирия и управления Газой

Многие вопросы остаются нерешёнными в 20-пунктовом мирном плане президента США Дональда Трампа, включая разоружение ХАМАС. Движение отказывается складывать оружие и требует полного вывода из сектора Газа израильских войск.

На данный момент израильские силы покинули большую часть Газы, включая Хан-Юнис.

Согласно американскому плану, управление Газой должно быть передано международному органу, который будет контролировать палестинских технократов, отвечающих за повседневное управление. ХАМАС, в свою очередь, настаивает, что правительство Газы должны формировать исключительно палестинцы.

Международная реакция

Позже в понедельник Дональд Трамп отправится в Египет для проведения саммита с президентом Абдель-Фаттахом ас-Сиси и лидерами около 30 стран, чтобы обсудить будущее Газы и региональные вопросы Ближнего Востока.

План предусматривает создание арабской международной силы безопасности в Газе, обучение палестинской полиции при поддержке Египта и Иордании, а также постепенный вывод израильских войск по мере развертывания этих сил. На данный момент около 200 американских военных находятся в Израиле для контроля соблюдения перемирия.

