Кровавая чистка в Газе: десятки жертв среди конкурирующих кланов

В Газе произошла масштабная операция движения ХАМАС, в ходе которой погибли как минимум 32 человека. Целью зачистки стал соперничающий клан, что обостряет напряжённость в регионе, несмотря на действующее перемирие с Израилем, сообщает Lada.kz со ссылкой на Euronews.
ХАМАС не уточнил, кого именно он преследовал в Газе, однако СМИ утверждают, что силы движения — до 2 000 боевиков — были направлены против клана Догмуш, одного из главных соперников группировки на территории сектора Газа. В ходе операции десятки людей были арестованы и получили ранения.
Согласно сообщениям, ХАМАС потерял шесть своих боевиков. Эти данные Euronews не смог подтвердить независимо.
После начала перемирия, Министерство внутренних дел, подконтрольное ХАМАС, развернуло свои подразделения по всему сектору Газа. По некоторым оценкам, численность войск могла достигать 7 000 человек. Формально цель — предотвращение беззакония и вакуума власти.
Однако источники на местах утверждают, что ХАМАС использует ситуацию для устрашения оппонентов и конкурирующих кланов, стремясь сохранить влияние и контроль.
4 октября: элитные подразделения Нухба атаковали город Хан-Юнис, где проживает семья Аль-Маджайда. Официально целью называли арест предполагаемого "сотрудника Израиля".
Также сообщается о причастности подразделения Стрела (Sahm/Arrow Unit), ранее обвинявшегося в внеправовых убийствах и избиениях критиков ХАМАС.
В ходе столкновений обе стороны понесли потери, но атака на Аль-Маджайда была отражена.
Кроме того, движение преследует Яссера Абу Шабаба, лидера так называемых Народных сил, которого обвиняют в сотрудничестве с Израилем. Место его нахождения неизвестно.
Рафах, база Народных сил Абу Шабаба, находится под контролем Израиля. Как сообщало Euronews, Израиль предоставил группировке оружие и технику. В прошлом ХАМАС уже реагировал на Народные силы прямыми убийствами и демонстрацией силы, несмотря на месячные израильские авиаудары.
Представитель Народных сил заявил Euronews:
"ХАМАС убил более 50 наших добровольцев, включая членов семьи командира Яссера, когда мы охраняли гуманитарные конвои."
Многие вопросы остаются нерешёнными в 20-пунктовом мирном плане президента США Дональда Трампа, включая разоружение ХАМАС. Движение отказывается складывать оружие и требует полного вывода из сектора Газа израильских войск.
На данный момент израильские силы покинули большую часть Газы, включая Хан-Юнис.
Согласно американскому плану, управление Газой должно быть передано международному органу, который будет контролировать палестинских технократов, отвечающих за повседневное управление. ХАМАС, в свою очередь, настаивает, что правительство Газы должны формировать исключительно палестинцы.
Позже в понедельник Дональд Трамп отправится в Египет для проведения саммита с президентом Абдель-Фаттахом ас-Сиси и лидерами около 30 стран, чтобы обсудить будущее Газы и региональные вопросы Ближнего Востока.
План предусматривает создание арабской международной силы безопасности в Газе, обучение палестинской полиции при поддержке Египта и Иордании, а также постепенный вывод израильских войск по мере развертывания этих сил. На данный момент около 200 американских военных находятся в Израиле для контроля соблюдения перемирия.
Комментарии0 комментарий(ев)