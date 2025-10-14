18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.63
622.23
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.10.2025, 09:17

Посмертная маска Высоцкого уйдет с молотка за миллионы рублей

Новости Мира 0 425

Бронзовая посмертная маска легендарного советского музыканта и актера Владимира Высоцкого будет выставлена на аукцион в Монако. Об этом сообщает ТАСС. Торги запланированы на 21 октября, и эксперты предсказывают высокую стоимость лота, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Александр Поляков / РИА Новости
Фото: Александр Поляков / РИА Новости

История создания маски

Маска была отлита в 1980 году под руководством жены Высоцкого, актрисы Марины Влади. На бронзовом произведении искусства нанесены инициалы вдовы музыканта и год создания.

Оригинальная гипсовая маска была изготовлена советским скульптором Юрием Васильевым, который также сделал слепок левой руки артиста. Всего по этой оригинальной гипсовой форме позже были созданы три бронзовые маски.

Оценка и уникальность

Эксперты Hermitage Fine Art оценили лот в 120 тысяч евро (около 11 миллионов рублей). По их словам, данная маска является первой из трех известных бронзовых копий, созданных вскоре после смерти музыканта.

Наследие Высоцкого

Владимир Высоцкий продолжает оставаться одной из самых ярких фигур советской и российской культуры. Артефакты, связанные с его жизнью и творчеством, неизменно привлекают внимание коллекционеров и ценителей искусства.

0
0
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Да, были люди в наше время
14.10.2025, 08:28
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?