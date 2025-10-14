Посмертная маска Высоцкого уйдет с молотка за миллионы рублей

Қазақ тіліне аудару

Бронзовая посмертная маска легендарного советского музыканта и актера Владимира Высоцкого будет выставлена на аукцион в Монако. Об этом сообщает ТАСС . Торги запланированы на 21 октября , и эксперты предсказывают высокую стоимость лота, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Александр Поляков / РИА Новости

История создания маски

Маска была отлита в 1980 году под руководством жены Высоцкого, актрисы Марины Влади. На бронзовом произведении искусства нанесены инициалы вдовы музыканта и год создания.

Оригинальная гипсовая маска была изготовлена советским скульптором Юрием Васильевым, который также сделал слепок левой руки артиста. Всего по этой оригинальной гипсовой форме позже были созданы три бронзовые маски.

Оценка и уникальность

Эксперты Hermitage Fine Art оценили лот в 120 тысяч евро (около 11 миллионов рублей). По их словам, данная маска является первой из трех известных бронзовых копий, созданных вскоре после смерти музыканта.

Наследие Высоцкого

Владимир Высоцкий продолжает оставаться одной из самых ярких фигур советской и российской культуры. Артефакты, связанные с его жизнью и творчеством, неизменно привлекают внимание коллекционеров и ценителей искусства.