На Земле расширяется опасная магнитная аномалия

Южно-Атлантическая аномалия — это зона пониженной напряженности магнитного поля Земли, расположенная над Южной Атлантикой. Она отличается ослабленным магнитным «щитком», который защищает планету от космической радиации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Недавнее исследование Европейского космического агентства (ЕКА) показало, что с 2014 года площадь аномалии значительно увеличилась. Сейчас она охватывает территорию, сопоставимую с половиной континентальной Европы.
«Слабая область магнитного поля Земли над Южной Атлантикой с 2014 года расширилась на площадь, почти равную половине континентальной Европы», — отмечают ученые.
По мнению специалистов, рост аномалии связан с неравномерным расширением ослабленной зоны магнитного поля в направлении Африки. Этот процесс пока полностью не изучен, но вызывает серьезную обеспокоенность у ученых.
Южно-Атлантическая аномалия представляет угрозу не только для космических исследований, но и для повседневной инфраструктуры:
Спутники и космические аппараты испытывают повышенное воздействие радиации, что повышает риск сбоев и повреждений оборудования.
Энергетические сети в зоне аномалии могут подвергаться дополнительной нагрузке, создавая потенциальные риски для стабильности систем.
Зафиксированы случаи отключения электроники на борту космических аппаратов.
ЕКА подчеркивает, что мониторинг Южно-Атлантической аномалии продолжается, поскольку дальнейшее расширение зоны ослабленного магнитного поля может иметь серьезные последствия для науки, космических миссий и критически важной инфраструктуры.
