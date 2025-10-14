На Земле расширяется опасная магнитная аномалия

Қазақ тіліне аудару

Южно-Атлантическая аномалия — это зона пониженной напряженности магнитного поля Земли, расположенная над Южной Атлантикой. Она отличается ослабленным магнитным «щитком», который защищает планету от космической радиации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Исследование показало стремительный рост

Недавнее исследование Европейского космического агентства (ЕКА) показало, что с 2014 года площадь аномалии значительно увеличилась. Сейчас она охватывает территорию, сопоставимую с половиной континентальной Европы.

«Слабая область магнитного поля Земли над Южной Атлантикой с 2014 года расширилась на площадь, почти равную половине континентальной Европы», — отмечают ученые.

Причины расширения

По мнению специалистов, рост аномалии связан с неравномерным расширением ослабленной зоны магнитного поля в направлении Африки. Этот процесс пока полностью не изучен, но вызывает серьезную обеспокоенность у ученых.

Влияние на технику и инфраструктуру

Южно-Атлантическая аномалия представляет угрозу не только для космических исследований, но и для повседневной инфраструктуры:

Спутники и космические аппараты испытывают повышенное воздействие радиации, что повышает риск сбоев и повреждений оборудования.

Энергетические сети в зоне аномалии могут подвергаться дополнительной нагрузке, создавая потенциальные риски для стабильности систем.

Зафиксированы случаи отключения электроники на борту космических аппаратов.

ЕКА подчеркивает, что мониторинг Южно-Атлантической аномалии продолжается, поскольку дальнейшее расширение зоны ослабленного магнитного поля может иметь серьезные последствия для науки, космических миссий и критически важной инфраструктуры.