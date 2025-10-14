Назван неочевидный признак инсульта: когда стоит насторожиться

Қазақ тіліне аудару

Обычно гул или шум в ушах не считают типичным симптомом инсульта. Однако, как отмечает невролог Дмитрий Хуторов из Lahta Clinic, в некоторых случаях такой симптом может сигнализировать о серьезных проблемах с кровообращением в мозге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: pixabay

Врач отмечает, что следует обратить внимание на шум в ушах, если он:

появился внезапно;

сопровождается головной болью;

носит пульсирующий характер;

сопровождается внезапной потерей слуха на одно ухо.

Такие проявления могут быть первым сигналом о нарушении кровообращения, требующем немедленной медицинской помощи.

Сопутствующие тревожные симптомы

Кроме шума в ушах, есть ряд других признаков, которые могут указывать на инсульт:

резкая сильная головная боль;

двоение в глазах;

выпадение полей зрения;

кратковременная слепота на один глаз;

разный размер зрачков;

внезапное головокружение и шаткость;

нарушение глотания.

Появление хотя бы одного из этих симптомов — повод срочно обратиться к врачу.

Почему важно не откладывать визит к врачу

Без своевременного лечения инсульт может привести к тяжелым последствиям: нарушению функций мозга и даже летальному исходу. Ранняя диагностика и экстренная медицинская помощь существенно повышают шансы на сохранение здоровья и жизни.