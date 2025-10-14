18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.63
622.23
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.10.2025, 12:44

Назван неочевидный признак инсульта: когда стоит насторожиться

Новости Мира 0 1 120

Обычно гул или шум в ушах не считают типичным симптомом инсульта. Однако, как отмечает невролог Дмитрий Хуторов из Lahta Clinic, в некоторых случаях такой симптом может сигнализировать о серьезных проблемах с кровообращением в мозге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Врач отмечает, что следует обратить внимание на шум в ушах, если он:

  • появился внезапно;

  • сопровождается головной болью;

  • носит пульсирующий характер;

  • сопровождается внезапной потерей слуха на одно ухо.

Такие проявления могут быть первым сигналом о нарушении кровообращения, требующем немедленной медицинской помощи.

Сопутствующие тревожные симптомы

Кроме шума в ушах, есть ряд других признаков, которые могут указывать на инсульт:

  • резкая сильная головная боль;

  • двоение в глазах;

  • выпадение полей зрения;

  • кратковременная слепота на один глаз;

  • разный размер зрачков;

  • внезапное головокружение и шаткость;

  • нарушение глотания.

Появление хотя бы одного из этих симптомов — повод срочно обратиться к врачу.

Почему важно не откладывать визит к врачу

Без своевременного лечения инсульт может привести к тяжелым последствиям: нарушению функций мозга и даже летальному исходу. Ранняя диагностика и экстренная медицинская помощь существенно повышают шансы на сохранение здоровья и жизни.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?