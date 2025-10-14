Назван неочевидный признак инсульта: когда стоит насторожиться

Обычно гул или шум в ушах не считают типичным симптомом инсульта. Однако, как отмечает невролог Дмитрий Хуторов из Lahta Clinic, в некоторых случаях такой симптом может сигнализировать о серьезных проблемах с кровообращением в мозге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Врач отмечает, что следует обратить внимание на шум в ушах, если он:
появился внезапно;
сопровождается головной болью;
носит пульсирующий характер;
сопровождается внезапной потерей слуха на одно ухо.
Такие проявления могут быть первым сигналом о нарушении кровообращения, требующем немедленной медицинской помощи.
Кроме шума в ушах, есть ряд других признаков, которые могут указывать на инсульт:
резкая сильная головная боль;
двоение в глазах;
выпадение полей зрения;
кратковременная слепота на один глаз;
разный размер зрачков;
внезапное головокружение и шаткость;
нарушение глотания.
Появление хотя бы одного из этих симптомов — повод срочно обратиться к врачу.
Без своевременного лечения инсульт может привести к тяжелым последствиям: нарушению функций мозга и даже летальному исходу. Ранняя диагностика и экстренная медицинская помощь существенно повышают шансы на сохранение здоровья и жизни.
