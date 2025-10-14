18+
14.10.2025, 13:40

Toyota хочет встроить дроны во внедорожники

Новости Мира 0 428

Компания планирует оснастить автомобили компактными летательными аппаратами, которые помогут водителям ориентироваться вне дорог общего пользования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Reuters.

Фото: ar.pinterest.com

«Летающий глаз» для водителя

По данным Reuters, Toyota обсуждает с Федеральным управлением гражданской авиации США возможность интеграции дронов в свои внедорожники. Основная идея заключается в том, что дроны смогут предоставлять водителю дополнительную визуальную информацию об окружающей обстановке.

Это позволит:

  • строить более безопасные маршруты на бездорожье;

  • получать детальную информацию о препятствиях и рельефе;

  • поддерживать дрон в зоне прямой видимости для безопасного управления.

Пока без конкретных планов на серийное производство

Представители Toyota подчеркнули, что пока речь идет лишь о перспективной разработке. Конкретных сроков или планов по массовому внедрению дронов в автомобили нет. В компании отмечают, что продолжают работу над инновационными технологиями в разных областях.

Международный опыт применения дронов в автомобилях

Идея не уникальна и уже тестировалась другими производителями:

  • В США появился полицейский автомобиль с системой запуска дронов.

  • В Европе Renault интегрировала квадрокоптер в концепт Vision 4Rescue для спасательных операций.

  • В Китае BYD предлагает дроны, встроенные в крышу некоторых кроссоверов, как опциональное решение для серийных моделей.

