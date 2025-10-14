Toyota хочет встроить дроны во внедорожники

Компания планирует оснастить автомобили компактными летательными аппаратами, которые помогут водителям ориентироваться вне дорог общего пользования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Reuters.
По данным Reuters, Toyota обсуждает с Федеральным управлением гражданской авиации США возможность интеграции дронов в свои внедорожники. Основная идея заключается в том, что дроны смогут предоставлять водителю дополнительную визуальную информацию об окружающей обстановке.
Это позволит:
строить более безопасные маршруты на бездорожье;
получать детальную информацию о препятствиях и рельефе;
поддерживать дрон в зоне прямой видимости для безопасного управления.
Представители Toyota подчеркнули, что пока речь идет лишь о перспективной разработке. Конкретных сроков или планов по массовому внедрению дронов в автомобили нет. В компании отмечают, что продолжают работу над инновационными технологиями в разных областях.
Идея не уникальна и уже тестировалась другими производителями:
В США появился полицейский автомобиль с системой запуска дронов.
В Европе Renault интегрировала квадрокоптер в концепт Vision 4Rescue для спасательных операций.
В Китае BYD предлагает дроны, встроенные в крышу некоторых кроссоверов, как опциональное решение для серийных моделей.
Комментарии0 комментарий(ев)