Toyota хочет встроить дроны во внедорожники

Қазақ тіліне аудару

Компания планирует оснастить автомобили компактными летательными аппаратами, которые помогут водителям ориентироваться вне дорог общего пользования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Reuters .

Фото: ar.pinterest.com

«Летающий глаз» для водителя

По данным Reuters, Toyota обсуждает с Федеральным управлением гражданской авиации США возможность интеграции дронов в свои внедорожники. Основная идея заключается в том, что дроны смогут предоставлять водителю дополнительную визуальную информацию об окружающей обстановке.

Это позволит:

строить более безопасные маршруты на бездорожье;

получать детальную информацию о препятствиях и рельефе;

поддерживать дрон в зоне прямой видимости для безопасного управления.

Пока без конкретных планов на серийное производство

Представители Toyota подчеркнули, что пока речь идет лишь о перспективной разработке. Конкретных сроков или планов по массовому внедрению дронов в автомобили нет. В компании отмечают, что продолжают работу над инновационными технологиями в разных областях.

Международный опыт применения дронов в автомобилях

Идея не уникальна и уже тестировалась другими производителями: