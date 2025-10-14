Скончался трехкратный олимпийский чемпион Александр Дитятин

Қазақ тіліне аудару

Легендарный советский гимнаст Александр Дитятин ушел из жизни на 69-м году. Сообщение об этом опубликовано Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT , передает Lada.kz.

Фото: Рудольф Кучеров/РИА Новости

Причины смерти и обстоятельства

По информации канала, спортсмен скончался в собственной квартире в Санкт-Петербурге. Предварительной причиной называют острую сердечную недостаточность. Отмечается, что у Дитятина не было серьезных хронических заболеваний, и его уход стал шоком для родных и близких.

Олимпийская слава и рекорды

Александр Дитятин — один из самых титулованных гимнастов СССР. На московской Олимпиаде 1980 года он стал трехкратным олимпийским чемпионом, завоевав:

3 золотые медали

4 серебряные медали

1 бронзовую медаль

Он остается единственным гимнастом в мире, который получил медали во всех оцениваемых упражнениях на одних Играх. Этот результат был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Помимо Олимпийских игр, Дитятин многократно побеждал на других престижных соревнованиях:

Чемпионаты мира: 7 золотых медалей (1979 и 1981 годы)

Европейские первенства: 4 золотые медали (1975 и 1979 годы)

Спартакиады народов СССР: многократный победитель

Тренерская карьера и признание

После завершения соревновательной карьеры Дитятин посвятил себя тренерской работе, продолжая наставлять молодых спортсменов до 1995 года.

В 2004 году его заслуги были отмечены включением в Международный зал гимнастической славы, что стало официальным признанием его выдающегося вклада в спорт.