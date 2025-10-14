Скончался трехкратный олимпийский чемпион Александр Дитятин

Легендарный советский гимнаст Александр Дитятин ушел из жизни на 69-м году. Сообщение об этом опубликовано Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT, передает Lada.kz.
По информации канала, спортсмен скончался в собственной квартире в Санкт-Петербурге. Предварительной причиной называют острую сердечную недостаточность. Отмечается, что у Дитятина не было серьезных хронических заболеваний, и его уход стал шоком для родных и близких.
Александр Дитятин — один из самых титулованных гимнастов СССР. На московской Олимпиаде 1980 года он стал трехкратным олимпийским чемпионом, завоевав:
3 золотые медали
4 серебряные медали
1 бронзовую медаль
Он остается единственным гимнастом в мире, который получил медали во всех оцениваемых упражнениях на одних Играх. Этот результат был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Помимо Олимпийских игр, Дитятин многократно побеждал на других престижных соревнованиях:
Чемпионаты мира: 7 золотых медалей (1979 и 1981 годы)
Европейские первенства: 4 золотые медали (1975 и 1979 годы)
Спартакиады народов СССР: многократный победитель
После завершения соревновательной карьеры Дитятин посвятил себя тренерской работе, продолжая наставлять молодых спортсменов до 1995 года.
В 2004 году его заслуги были отмечены включением в Международный зал гимнастической славы, что стало официальным признанием его выдающегося вклада в спорт.
Комментарии0 комментарий(ев)