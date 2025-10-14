Ученые назвали три специи, которые действительно укрепляют здоровье

Қазақ тіліне аудару

Даже небольшие количества черного перца, корицы и гвоздики способны принести ощутимую пользу организму. Эти популярные специи снижают воспаление, поддерживают здоровье сердца и защищают клетки от разрушения благодаря высокому содержанию полифенолов — природных соединений с мощным антиоксидантным действием, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Depositphotos

К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Айдахо, опубликовав результаты работы в научном журнале Nutrients.

Что такое полифенолы и почему они важны

Полифенолы — это растительные вещества, которые:

обладают выраженными противовоспалительными свойствами ;

защищают клетки от окислительного стресса;

благоприятно влияют на работу сердечно-сосудистой системы ;

способствуют замедлению процессов старения ;

участвуют в регуляции метаболизма.

Регулярное поступление этих соединений с пищей помогает поддерживать баланс в организме и снижает риск хронических заболеваний.

Как проводилось исследование

В исследовании приняли участие 212 взрослых добровольцев, которые заполнили анкету о частоте употребления 27 различных специй и трав. Затем ученые сопоставили эти данные с международной базой Phenol-Explorer, содержащей информацию о содержании полифенолов в продуктах.

Результаты показали, что:

в среднем участники получали до 680 мг полифенолов в месяц исключительно из приправ;

это составляет около 12% от общего объема потребляемых антиоксидантов;

наибольший вклад внесли черный перец, корица и гвоздика — лидеры по концентрации полифенолов.

Специи, которые недооценивают

Авторы отмечают, что в большинстве исследований питания специи часто не принимаются во внимание, хотя именно они могут существенно увеличить уровень антиоксидантов в рационе.

Добавление даже небольшого количества пряностей в блюда:

усиливает биологическую ценность питания ;

улучшает вкус без добавления лишних калорий;

помогает естественным образом укрепить иммунитет.

Вывод

Черный перец, корица и гвоздика — не просто ароматные добавки. Это доступные и мощные источники природных антиоксидантов, способные защитить клетки, сердце и сосуды. По мнению ученых, приправы заслуживают большего внимания в системе здорового питания, ведь они сочетают вкус, пользу и простоту применения.