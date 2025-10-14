Эрдоган изменил порядок трудоустройства тюркоязычных иностранцев в Турции

Қазақ тіліне аудару

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил новое постановление, которое меняет механизм предоставления права на работу представителям тюркоязычных народов. Согласно постановлению № 10476, опубликованному 10 октября 2025 года в «Официальной газете Турции» (Resmî Gazete), теперь определять, какие тюркские народы могут работать в стране, будет президент Турции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.

Фото: oxu.az

Полномочия переходят к президенту

Ранее вопросы, связанные с трудоустройством тюркоязычных иностранцев, находились в ведении правительства и профильных министерств. Теперь эта функция передана непосредственно президенту Турции. Все решения будут оформляться указом Эрдогана.

Таким образом, глава государства получил исключительное право определять, какие тюркские народы смогут официально работать в Турции.

Кто сможет получить разрешение на работу

Обновлённые нормы уточняют категории лиц, которые смогут воспользоваться правом трудоустройства. Теперь претендовать на работу в Турции смогут только представители тюркских сообществ, которые:

по независимым от них причинам не могут заниматься своей профессией или ремеслом в стране гражданства;

вынуждены продолжить жизнь на территории Турции из-за личных или социальных обстоятельств;

принадлежат к этнической или культурной группе, отличной от большинства населения их родной страны.

Условия для получения разрешения

Чтобы легально работать в Турции, иностранцам тюркского происхождения необходимо выполнить ряд требований:

иметь действительное разрешение на проживание;

подтвердить профессиональную квалификацию и образование официальными документами, признанными турецкими органами;

не иметь ограничений по соображениям национальной безопасности;

зарегистрироваться в специальных базах данных для иностранцев;

при необходимости состоять в профессиональных объединениях;

принадлежать к сообществу, официально признанному тюркским по решению президента.

Юридические изменения и их значение

Поправки внесены в закон от 1981 года, регулирующий порядок трудоустройства тюркоязычных иностранцев в государственных и частных учреждениях Турции.

Ранее в документе указывалось, что решения принимает Совет министров, теперь во всех положениях упоминается "решение президента".

Таким образом, реформой закрепляется персональная ответственность главы государства за определение круга лиц, имеющих право на трудовую деятельность в Турции.