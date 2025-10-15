Экс-главу администрации президента Азербайджана обвинили в госизмене

Бывший руководитель администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев оказался под следствием по обвинению в тяжких преступлениях против государства. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.
По информации ТАСС, в отношении 87-летнего Рамиза Мехтиева возбуждены уголовные дела по трем статьям Уголовного кодекса Азербайджана:
278.1 — действия, направленные на захват государственной власти;
274 — государственная измена;
193-1.3.2 — легализация имущества, приобретенного преступным путем.
Следствие утверждает, что бывший чиновник причастен к ряду противоправных действий, представляющих угрозу конституционному строю страны.
Сабаильский районный суд города Баку удовлетворил ходатайство следственных органов и назначил меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на четыре месяца.
Следствие продолжает работу по делу, а детали обвинений пока не раскрываются.
Рамиз Мехтиев считается одной из ключевых фигур в политической истории Азербайджана последних десятилетий.
С 1995 по 2019 год он возглавлял Администрацию президента Азербайджана, оставаясь одним из самых влиятельных государственных деятелей.
С 2019 по 2022 год руководил Национальной академией наук Азербайджана, после чего ушел в отставку.
Мехтиев долгие годы считался доверенным лицом высшего руководства страны и активно участвовал в формировании внутренней политики Азербайджана. Его арест стал одним из самых громких политических событий последнего времени, вызвав широкий общественный резонанс в республике.
