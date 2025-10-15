Пенсионер умер и пролежал в квартире 15 лет, пока его не нашли

Қазақ тіліне аудару

На верхнем этаже одного из жилых домов Валенсии обнаружили тело мужчины, пролежавшее в квартире около 15 лет. Личность погибшего установили — им оказался пожилой житель по имени Антонио, сообщает Lada.kz со ссылкой на BILD .

фото Kai Försterling (EFE)

Необычная находка после затопления

Останки мужчины были обнаружены случайно. После сильных дождей жильцы нижнего этажа пожаловались на протечку: вода просачивалась с балкона сверху. Когда пожарные проникли в квартиру через окно, перед ними открылась жуткая картина — среди мусора, пыли и голубиного помёта лежали скелетированные, частично мумифицированные останки хозяина.

О находке сообщили издания BILD и El País, отметив, что тело пролежало нетронутым с 2010 года.

Соседи думали, что мужчина переехал

Жильцы дома вспоминают, что последний раз видели Антонио примерно 15 лет назад. Он был замкнутым, угрюмым и вел уединённый образ жизни. Многие считали его «призраком» дома — он редко выходил и почти ни с кем не разговаривал.

Когда мужчина перестал появляться, соседи решили, что он либо переехал в дом престарелых, либо живёт у родственников. Никто не заподозрил неладного: в почтовом ящике не скапливались письма, счета продолжали оплачиваться автоматически, а пенсия регулярно поступала на банковский счёт.

Разорванные связи и годы забвения

Позже выяснилось, что у Антонио было двое детей, но отношения с ними давно прервались. Около тридцати лет назад он покинул семью и больше не поддерживал контакты. Именно поэтому его исчезновение осталось незамеченным даже для близких.

Смерть без следов насилия

Полиция Валенсии не обнаружила признаков насильственной смерти. По предварительным данным, мужчина скончался естественной смертью. Его жизнь и смерть оказались одинаково тихими — в полном одиночестве, без свидетелей и без памяти.