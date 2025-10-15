Пенсионер умер и пролежал в квартире 15 лет, пока его не нашли

На верхнем этаже одного из жилых домов Валенсии обнаружили тело мужчины, пролежавшее в квартире около 15 лет. Личность погибшего установили — им оказался пожилой житель по имени Антонио, сообщает Lada.kz со ссылкой на BILD.
Останки мужчины были обнаружены случайно. После сильных дождей жильцы нижнего этажа пожаловались на протечку: вода просачивалась с балкона сверху. Когда пожарные проникли в квартиру через окно, перед ними открылась жуткая картина — среди мусора, пыли и голубиного помёта лежали скелетированные, частично мумифицированные останки хозяина.
О находке сообщили издания BILD и El País, отметив, что тело пролежало нетронутым с 2010 года.
Жильцы дома вспоминают, что последний раз видели Антонио примерно 15 лет назад. Он был замкнутым, угрюмым и вел уединённый образ жизни. Многие считали его «призраком» дома — он редко выходил и почти ни с кем не разговаривал.
Когда мужчина перестал появляться, соседи решили, что он либо переехал в дом престарелых, либо живёт у родственников. Никто не заподозрил неладного: в почтовом ящике не скапливались письма, счета продолжали оплачиваться автоматически, а пенсия регулярно поступала на банковский счёт.
Позже выяснилось, что у Антонио было двое детей, но отношения с ними давно прервались. Около тридцати лет назад он покинул семью и больше не поддерживал контакты. Именно поэтому его исчезновение осталось незамеченным даже для близких.
Полиция Валенсии не обнаружила признаков насильственной смерти. По предварительным данным, мужчина скончался естественной смертью. Его жизнь и смерть оказались одинаково тихими — в полном одиночестве, без свидетелей и без памяти.
