Дело не только в религии: почему евреи и мусульмане не едят свинину

На Ближнем Востоке свинина долгое время была популярным продуктом питания. Однако сегодня евреи и мусульмане наотрез отказываются от её употребления, объясняя это запретами религии. При этом ученые указывают, что причины этого отказа гораздо глубже и связаны не только с духовными догмами, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.