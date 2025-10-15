Дело не только в религии: почему евреи и мусульмане не едят свинину

На Ближнем Востоке свинина долгое время была популярным продуктом питания. Однако сегодня евреи и мусульмане наотрез отказываются от её употребления, объясняя это запретами религии. При этом ученые указывают, что причины этого отказа гораздо глубже и связаны не только с духовными догмами, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Главная причина отказа от свинины, по мнению исследователей, — экономическая. В засушливом климате пустынь содержание свиней крайне затратное:
Свиньи потребляют несколько литров воды ежедневно, тогда как козы и овцы гораздо легче переносят засуху.
Свиньи питаются зерном, бобовыми и корнеплодами — продуктами, которые могли употреблять и люди, что делало их содержание менее рациональным.
В отличие от свиней, козы и овцы давали не только мясо, но и другие ресурсы: молоко и шерсть.
«Когда климат не позволяет содержать свиней, общество отказывается от них. Самый простой способ закрепить это решение — религиозное табу», — объясняет Александр Дементьев, автор книги «Причуды эволюции».
Кроме дороговизны содержания, свинина была небезопасной для здоровья в жарком климате:
Свинина теряет свежесть в три раза быстрее говядины.
При температурах около 40 °C бактерии в мясе размножаются с огромной скоростью.
Паразиты, такие как трихинеллы, часто заражали людей, вызывая серьёзные болезни.
Таким образом, отказ от свинины имел не только экономическое, но и практическое обоснование: мясо было источником потенциальной опасности для здоровья.
