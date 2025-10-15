18+
15.10.2025, 09:18

Дело не только в религии: почему евреи и мусульмане не едят свинину

Новости Мира 0 1 410

На Ближнем Востоке свинина долгое время была популярным продуктом питания. Однако сегодня евреи и мусульмане наотрез отказываются от её употребления, объясняя это запретами религии. При этом ученые указывают, что причины этого отказа гораздо глубже и связаны не только с духовными догмами, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: wallpapers.com, hibiny.ru
Фото: wallpapers.com, hibiny.ru

Экономическая невыгодность содержания свиней

Главная причина отказа от свинины, по мнению исследователей, — экономическая. В засушливом климате пустынь содержание свиней крайне затратное:

  • Свиньи потребляют несколько литров воды ежедневно, тогда как козы и овцы гораздо легче переносят засуху.

  • Свиньи питаются зерном, бобовыми и корнеплодами — продуктами, которые могли употреблять и люди, что делало их содержание менее рациональным.

  • В отличие от свиней, козы и овцы давали не только мясо, но и другие ресурсы: молоко и шерсть.

«Когда климат не позволяет содержать свиней, общество отказывается от них. Самый простой способ закрепить это решение — религиозное табу», — объясняет Александр Дементьев, автор книги «Причуды эволюции».

Риск заболеваний и быстрая порча мяса

Кроме дороговизны содержания, свинина была небезопасной для здоровья в жарком климате:

  • Свинина теряет свежесть в три раза быстрее говядины.

  • При температурах около 40 °C бактерии в мясе размножаются с огромной скоростью.

  • Паразиты, такие как трихинеллы, часто заражали людей, вызывая серьёзные болезни.

Таким образом, отказ от свинины имел не только экономическое, но и практическое обоснование: мясо было источником потенциальной опасности для здоровья.

