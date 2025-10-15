Пугачева продолжает получать пенсию в России и выводит миллионы за границу

Қазақ тіліне аудару

Певица Алла Пугачева сохраняет стабильный доход в России благодаря пенсионным выплатам. Об этом сообщает Life со ссылкой на канал SHOT , передает Lada.kz.

Фото: YouTube

Размер пенсионных выплат

Каждый месяц на счета Примадонны зачисляется более 105 тыс. рублей. В эту сумму входят:

Компенсация за звание народной артистки — 41 тыс. 995 рублей;

Доплата за орден — 29 тыс. рублей;

Федеральные надбавки.

В сумме годовой доход Пугачевой от государственных выплат превышает 1,2 млн рублей, не считая процентов по банковским вкладам.

Перевод средств за границу

По данным SHOT, артистка сначала хранит деньги на российских счетах, а затем выводит их за границу. Одна из крупных транзакций достигла 46 млн рублей.

Юридическая защита выплат

Юрист Александр Хаминский ранее заявил, что Пугачева продолжит получать пенсию, даже если откажется от российского гражданства. По мнению эксперта, лишить артистку государственных и авторских выплат невозможно, поскольку она получает их на законных основаниях.

Переезд за границу и иностранное гражданство

После начала СВО Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми уехали из России. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра.

Максим Галкин был внесён в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, комик находится под иностранным влиянием, и ему не удалось оспорить этот статус в Верховном суде.