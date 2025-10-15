18+
15.10.2025, 11:55

Общение с собаками помогает замедлить старение у женщин - ученые

Новости Мира 0 313

Американские ученые из Флоридского атлантического университета обнаружили, что даже минимальное время, проведенное с собакой, способно положительно влиять на биологическое старение женщин. Согласно исследованию, всего час в неделю с любимым питомцем может замедлять процесс старения организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Как проходило исследование

Ученые наблюдали за женщинами-ветеранами с ПТСР, разделив их на две группы:

  • Первая группа непосредственно занималась дрессировкой служебных собак.

  • Вторая группа наблюдала за процессом дрессировки, просматривая видео.

В ходе эксперимента специалисты измеряли биологические показатели стресса и анализировали образцы слюны для выявления маркерных признаков клеточного старения.

Результаты исследования

Главным показателем старения являются теломеры — концевые участки хромосом, защищающие ДНК при делении клеток.

  • У женщин, которые занимались дрессировкой собак, длина теломер увеличилась, что указывает на замедление биологического старения.

  • У контрольной группы теломеры укоротились, что свидетельствует о ускорении процесса старения.

При этом обе группы отметили снижение симптомов ПТСР, тревожности и стресса в течение полтора месяца эксперимента. Улучшения психического здоровья наблюдались у всех участниц вне зависимости от формата взаимодействия с животными.

Предостережения ученых

Специалисты отмечают, что выводы требуют осторожности. Среди ограничений исследования:

  • Небольшая выборка участников.

  • Специфическая группа добровольцев — женщины-ветераны из США с ПТСР, что не позволяет полностью экстраполировать результаты на другие категории женщин.

Тем не менее исследование демонстрирует потенциал животных как средства поддержания психического и физического здоровья, особенно в стрессовых условиях.

