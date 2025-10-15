18+
15.10.2025, 12:58

Три фатальные ошибки при приеме лекарств

Новости Мира

Неправильный прием медикаментов способен не только снизить эффективность лечения, но и нанести вред здоровью. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном», сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: medvestnik.by
Фото: medvestnik.by

1. Несовместимые препараты: скрытая угроза для организма

По словам Мясникова, первая и самая серьезная ошибка заключается в том, что пациенты часто принимают так называемые «неправильные таблетки» — то есть лекарства, которые нельзя сочетать между собой.

Такое происходит, когда человек лечится сразу от нескольких заболеваний и получает назначения от разных специалистов. Каждый врач может выписать свой препарат, не учитывая возможное взаимодействие с другими средствами.

Мясников подчеркивает: комбинация несовместимых медикаментов может свести на нет пользу лечения или вызвать опасные побочные эффекты. Чтобы этого избежать, пациенту важно консультироваться с несколькими специалистами и уточнять совместимость всех назначенных средств.

2. Нарушение дозировки: слишком много или слишком мало

Вторая распространенная ошибка — неправильная дозировка. Люди либо принимают больше, чем назначено, надеясь ускорить эффект, либо сокращают дозу, чтобы «поменьше травить организм».

Однако любое отклонение от назначенной дозы меняет терапевтический результат: передозировка может вызвать отравление, а недостаток лекарства — сделать лечение бесполезным.

Иногда виной становится неточная рекомендация врача, но гораздо чаще пациенты самостоятельно меняют схему приема, не посоветовавшись со специалистом.

3. Неверное время приема: нарушенный ритм снижает действие таблеток

Третья ошибка — прием лекарств в неправильное время. Для каждого препарата существует оптимальный режим: до еды, после, утром или вечером.
Когда человек нарушает этот график, эффективность лекарства резко падает, так как оно не успевает усвоиться или взаимодействует с пищей неправильно.

Мясников отмечает, что такие ошибки часто кажутся незначительными, но на деле именно они приводят к хроническим проблемам и снижению иммунитета.

«Лучше получать здоровье с тарелки, а не из аптечки»

В заключение врач напомнил: лекарства — не панацея, а крайняя мера.

«В идеале лучше вообще не пить таблетки, а получать всё необходимое с пищей. Мы знаем, что если человек принимает более пяти препаратов в день, его смертность от всех причин повышается», — подчеркнул Мясников.

Эксперт советует уделять внимание питанию, физической активности и профилактике, чтобы минимизировать зависимость от медикаментов.

2
1
0
