До перелома ребер: врачи предупредили об опасном инфекционном заболевании

Российские специалисты Роспотребнадзора по Башкирии предупредили граждан о росте случаев опасного инфекционного заболевания — коклюша. Сообщение было опубликовано на официальном Telegram-канале ведомства, сообщает Lada.kz.
Несмотря на достижения в области иммунизации, коклюш продолжает оставаться сравнительно распространённым заболеванием. Особую тревогу вызывает то, что взрослые, даже перенесшие болезнь в лёгкой форме, могут становиться источником заражения для детей, включая грудничков.
«Хотя коклюш чаще всего поражает детей и протекает у них тяжело, взрослые также подвержены заболеванию», — отметили специалисты.
На ранней стадии болезнь трудно распознать: первые недели коклюш часто проявляется как обычная простуда — лёгкое повышение температуры и умеренный кашель.
Через две-три недели состояние больного резко ухудшается. Главный симптом — сильные приступы кашля, которые могут быть настолько интенсивными, что вызывают:
покраснение лица;
носовые кровотечения;
в редких случаях — переломы ребер.
Коклюш передаётся воздушно-капельным путём, поэтому одним из наиболее эффективных способов защиты является своевременная вакцинация. Эксперты настоятельно рекомендуют поддерживать актуальность прививок как для детей, так и для взрослых, чтобы снизить риск заражения и осложнений.
Комментарии0 комментарий(ев)