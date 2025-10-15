18+
15.10.2025, 16:11

До перелома ребер: врачи предупредили об опасном инфекционном заболевании

Новости Мира 0 467

Российские специалисты Роспотребнадзора по Башкирии предупредили граждан о росте случаев опасного инфекционного заболевания — коклюша. Сообщение было опубликовано на официальном Telegram-канале ведомства, сообщает Lada.kz. 

Фото: kompas.tv
Угроза для взрослых и детей

Несмотря на достижения в области иммунизации, коклюш продолжает оставаться сравнительно распространённым заболеванием. Особую тревогу вызывает то, что взрослые, даже перенесшие болезнь в лёгкой форме, могут становиться источником заражения для детей, включая грудничков.

«Хотя коклюш чаще всего поражает детей и протекает у них тяжело, взрослые также подвержены заболеванию», — отметили специалисты.

Симптомы: от обычной простуды до опасных приступов кашля

На ранней стадии болезнь трудно распознать: первые недели коклюш часто проявляется как обычная простуда — лёгкое повышение температуры и умеренный кашель.

Через две-три недели состояние больного резко ухудшается. Главный симптом — сильные приступы кашля, которые могут быть настолько интенсивными, что вызывают:

  • покраснение лица;

  • носовые кровотечения;

  • в редких случаях — переломы ребер.

Профилактика: вакцинация как лучший способ защиты

Коклюш передаётся воздушно-капельным путём, поэтому одним из наиболее эффективных способов защиты является своевременная вакцинация. Эксперты настоятельно рекомендуют поддерживать актуальность прививок как для детей, так и для взрослых, чтобы снизить риск заражения и осложнений.

