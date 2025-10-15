18+
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
15.10.2025, 17:04

Лень и забывчивость помогли мужчине выиграть 13 миллионов рублей

Новости Мира 0 399

Великобритания вновь доказала, что удача порой любит случайности. Пара из города Дарем стала обладателями 125 тысяч фунтов стерлингов (около 13 миллионов рублей) — и все это из-за обычной забывчивости, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Romano Calabrese / Shutterstock / Fotodom
Невеста хотела сэкономить, но жених забыл отменить подписку

31-летний Джеймс Адам и его невеста Роханна Култард регулярно участвовали в People’s Postcode Lottery — популярной лотерее, где победителей определяют по почтовым индексам. Каждый месяц пара перечисляла 12,25 фунтов (примерно 1300 рублей), но, копя на свадьбу, решила отказаться от участия.

Отмену подписки взял на себя Джеймс, однако, как позже выяснилось, так и не сделал этого. И именно это упущение обернулось для пары миллионным везением.

Почтовый индекс принес богатство

В октябре почтовый индекс района, где живут Джеймс и Роханна, оказался победителем розыгрыша. По правилам лотереи, все жители, оплатившие подписку в этом регионе, получают солидные суммы — иногда до 250 тысяч фунтов (около 27 миллионов рублей).

В результате пара получила 125 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно более 13 миллионам рублей.

«Слава богу за лень и глупость! — смеясь, сказал Джеймс Адам. — Моя некомпетентность приносит плоды».

Как распорядятся выигрышем

По словам пары, деньги помогут им немного улучшить быт и исполнить мечты. На выигранные средства они собираются:

  • обновить ванную комнату;

  • отправиться в медовый месяц в Новую Зеландию;

  • завершить подготовку к свадьбе, запланированной на май 2027 года.

Когда удача находит сама

История Джеймса и Роханны напоминает, что иногда судьба улыбается именно тем, кто меньше всего этого ожидает. Их случай стал еще одним примером того, как лень и забывчивость могут неожиданно обернуться удачей и богатством.

