«Радиостанция Судного дня» вновь вышла в эфир с загадочным сообщением

В эфире таинственной радиостанции УВБ-76, более известной как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», 15 октября прозвучало очередное загадочное сообщение. На этот раз станция передала слово «измождение» , сообщили наблюдатели проекта «УВБ-76 логи», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Серия зашифрованных сигналов

В течение того же дня эфир радиостанции отметился еще одним словом — «доминион». Подобные короткие передачи нередко становятся предметом обсуждения среди исследователей, изучающих феномен «Жужжалки».

Такие слова могут быть частью закодированных сообщений, однако их истинное назначение и смысл до сих пор остаются неясными.

Фон: разговоры о ракетах Tomahawk для Украины

Появление странных сигналов совпало по времени с громкими заявлениями о возможных поставках Украине американских ракет Tomahawk.

Ранее издание Kyiv Post сообщило, что президент США Дональд Трамп близок к принятию «исторического решения» о передаче Киеву дальнобойных ракет.

По данным источников, это решение связано с «последними разрушительными атаками России на энергосистему Украины».

Кроме того, агентство Bloomberg 13 октября писало, что украинский лидер Владимир Зеленский планирует встретиться с Дональдом Трампом 17 октября. На встрече, как ожидается, будут обсуждаться вопросы усиления противовоздушной обороны Украины, возможные поставки Tomahawk и другие аспекты военного сотрудничества.

Что известно о «Радиостанции Судного дня»

Станция УВБ-76 действует с 1970-х годов. В обычное время она передает непрерывный гул или «жужжание», за что получила неофициальное название «Жужжалка».

Исследователи считают, что сигнал служит частью советской, а позже российской системы связи на случай чрезвычайных ситуаций, включая возможную ядерную войну.

По одной из версий, радиостанция до сих пор используется военными структурами России как элемент системы экстренного оповещения. Из-за этого УВБ-76 получила второе прозвище — «Радиостанция Судного дня».

Загадка, которая живет десятилетиями

Несмотря на десятилетия наблюдений и исследований, истинное назначение УВБ-76 остается предметом догадок.

Каждое появление осмысленных слов или фраз в эфире вызывает волну предположений — от рутинных военных тестов до предупреждений о готовящихся действиях.

Новое сообщение со словами «измождение» и «доминион» стало еще одним звеном в длинной цепочке радиотайн, подпитывающих интерес к легендарной станции.