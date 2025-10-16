Компания Samsung изобрела самовосстанавливающийся смартфон

Қазақ тіліне аудару

Южнокорейский технологический гигант Samsung сделал шаг в будущее мобильных устройств, разработав материал, способный самостоятельно восстанавливаться после повреждений. Соответствующий патент был обнаружен в базе данных Управления по патентам и товарным знакам США (USPTO), сообщает Digital Trends, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Lubo Ivanko / Shutterstock / Fotodom

Инновация, зарегистрированная в США

Патент появился в октябре и описывает технологию создания нового типа защитного стекла, предназначенного прежде всего для складных смартфонов. Разработка предусматривает использование «специализированных слоев материалов», которые реагируют на механические повреждения — трещины и сколы — и запускают процесс их самостоятельного восстановления.

Как работает самовосстановление

Согласно описанию в патенте, стекло снабжено микроканавками, заполненными особым герметиком. При появлении трещин герметик автоматически распределяется по поврежденной области, изолируя её от внешних воздействий — пыли, влаги и воздуха. Благодаря этому материал не только сохраняет целостность, но и предотвращает дальнейшее разрушение поверхности.

Применение в смартфонах будущего

Инженеры Samsung предполагают использовать новое стекло:

в складных экранах — в местах сгиба и шарниров, наиболее подверженных износу;

в основной и фронтальной камерах — для защиты линз от микротрещин и царапин;

в других элементах корпуса, где требуется долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам.

Главная цель — продлить жизнь устройств

Ожидается, что технология самовосстановления поможет существенно увеличить срок службы смартфонов и снизить количество обращений в сервисные центры. Особенно актуальной она станет для складных моделей, которые чаще других страдают от микроповреждений стекла.

Таким образом, Samsung продолжает укреплять позиции лидера в инновационных решениях мобильной индустрии, предлагая не просто защиту, а "умный" материал, способный самостоятельно устранять последствия повреждений.