18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.63
622.23
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.10.2025, 20:09

Компания Samsung изобрела самовосстанавливающийся смартфон

Новости Мира 0 300

Южнокорейский технологический гигант Samsung сделал шаг в будущее мобильных устройств, разработав материал, способный самостоятельно восстанавливаться после повреждений. Соответствующий патент был обнаружен в базе данных Управления по патентам и товарным знакам США (USPTO), сообщает Digital Trends, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Lubo Ivanko / Shutterstock / Fotodom
Фото: Lubo Ivanko / Shutterstock / Fotodom

Инновация, зарегистрированная в США

Патент появился в октябре и описывает технологию создания нового типа защитного стекла, предназначенного прежде всего для складных смартфонов. Разработка предусматривает использование «специализированных слоев материалов», которые реагируют на механические повреждения — трещины и сколы — и запускают процесс их самостоятельного восстановления.

Как работает самовосстановление

Согласно описанию в патенте, стекло снабжено микроканавками, заполненными особым герметиком. При появлении трещин герметик автоматически распределяется по поврежденной области, изолируя её от внешних воздействий — пыли, влаги и воздуха. Благодаря этому материал не только сохраняет целостность, но и предотвращает дальнейшее разрушение поверхности.

Применение в смартфонах будущего

Инженеры Samsung предполагают использовать новое стекло:

  • в складных экранах — в местах сгиба и шарниров, наиболее подверженных износу;

  • в основной и фронтальной камерах — для защиты линз от микротрещин и царапин;

  • в других элементах корпуса, где требуется долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам.

Главная цель — продлить жизнь устройств

Ожидается, что технология самовосстановления поможет существенно увеличить срок службы смартфонов и снизить количество обращений в сервисные центры. Особенно актуальной она станет для складных моделей, которые чаще других страдают от микроповреждений стекла.

Таким образом, Samsung продолжает укреплять позиции лидера в инновационных решениях мобильной индустрии, предлагая не просто защиту, а "умный" материал, способный самостоятельно устранять последствия повреждений.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?